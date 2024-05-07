Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей учительницей Гуревич
После инаугурации президент Владимир Путин встретился с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Рошаль присутствовал на церемонии инаугурации. Он поздравил Путина со вступлением в должность и подарил ему книгу со своими философскими размышлениями. Гуревич также была в числе приглашенных на церемонию.
Гуревич была учителем немецкого языка у президента РФ в школе, в 2004 г. при поддержке ветеранов военной контрразведки Ленинградского военного округа она выпустила книгу воспоминаний о Путине. Рошаль был доверенным лицом Путина на прошедших президентских выборах.
Церемония инаугурации президента РФ состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Это пятый срок Путина на посту главы государства. Он дал присягу, зачитав клятву из Конституции РФ, и официально вступил в должность. В своей речи президент поблагодарил всех граждан России и отдельно отметил роль участников спецоперации.