Британия, США и Австралия ввели санкции против лидера хакерской группы LockBit

В феврале Национальное правоохранительное агентство (NCA) Великобритании объявило, что проникло в сеть группировки и взяло под контроль ее сервисы, поставив под угрозу всю ее деятельность. В течение последних двух месяцев группировка пыталась восстановиться, однако, по оценке NCA, ее деятельность в настоящее время ограничена, а глобальная угроза со стороны LockBit значительно снизилась.