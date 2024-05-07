Британия, США и Австралия ввели санкции против лидера хакерской группы LockBit
Великобритания, США и Австралия ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, идентифицированного как лидера киберпреступной группировки LockBit. Об этом сообщает МИД Соединенного Королевства.
В заявлении говорится, что LockBit за последние годы была одной из самых «успешных» групп вымогателей, якобы ответственной за атаки на ресурсы более чем 200 британских предприятий и крупных поставщиков государственных услуг. Хорошева называют ответственным за вымогательство более $1 млрд по всему миру
В феврале Национальное правоохранительное агентство (NCA) Великобритании объявило, что проникло в сеть группировки и взяло под контроль ее сервисы, поставив под угрозу всю ее деятельность. В течение последних двух месяцев группировка пыталась восстановиться, однако, по оценке NCA, ее деятельность в настоящее время ограничена, а глобальная угроза со стороны LockBit значительно снизилась.
В мае 2023 г. государственный департамент США объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию о гражданине России Михаиле Матвееве, которому в Штатах предъявили обвинение в кибервымогательствах. Согласно заявлению минюста США, Матвеев с 2020 г. якобы использовал программы-вымогатели LockBit, Babuk и Hive. По данным ведомства, с предполагаемых жертв вымогалось $400 млн, но хакеры получили только $200 млн.