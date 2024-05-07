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Британия, США и Австралия ввели санкции против лидера хакерской группы LockBit

Ведомости

Великобритания, США и Австралия ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, идентифицированного как лидера киберпреступной группировки LockBit. Об этом сообщает МИД Соединенного Королевства.

В заявлении говорится, что LockBit за последние годы была одной из самых «успешных» групп вымогателей, якобы ответственной за атаки на ресурсы более чем 200 британских предприятий и крупных поставщиков государственных услуг. Хорошева называют ответственным за вымогательство более $1 млрд по всему миру

В феврале Национальное правоохранительное агентство (NCA) Великобритании объявило, что проникло в сеть группировки и взяло под контроль ее сервисы, поставив под угрозу всю ее деятельность. В течение последних двух месяцев группировка пыталась восстановиться, однако, по оценке NCA, ее деятельность в настоящее время ограничена, а глобальная угроза со стороны LockBit значительно снизилась.

В мае 2023 г. государственный департамент США объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию о гражданине России Михаиле Матвееве, которому в Штатах предъявили обвинение в кибервымогательствах. Согласно заявлению минюста США, Матвеев с 2020 г. якобы использовал программы-вымогатели LockBit, Babuk и Hive. По данным ведомства, с предполагаемых жертв вымогалось $400 млн, но хакеры получили только $200 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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