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РБК: Матыцина могут не переназначить на пост главы Минспорта

Ведомости

Олега Матыцина, который возглавлял Министерство спорта РФ с 2020 г., могут не включить в состав нового правительства. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Как сообщил агентству неназванный спортивный функционер, на пост министра рассматриваются несколько кандидатур, а Матыцина действительно могут не переназначить. Источник, знакомый с подготовкой кадровых решений, также сообщил РБК, что сейчас обсуждается смена главы ведомства. Информацию подтвердил и собеседник, близкий к Минспорта.

59-летний Матыцин занимал должность министра спорта России с 21 января 2020 г. С 2015 г. по 2021 г. он также занимал пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU). С 2001 по 2006 г. был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Является мастером спорта СССР по настольному теннису и призером чемпионата РСФСР.

Указ о сложении полномочий правительством России сегодня после инаугурации подписал президент РФ Владимир Путин. После вступления в должность у главы государства есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией составляет месяц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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