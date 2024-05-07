РБК: Матыцина могут не переназначить на пост главы Минспорта

59-летний Матыцин занимал должность министра спорта России с 21 января 2020 г. С 2015 г. по 2021 г. он также занимал пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU). С 2001 по 2006 г. был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Является мастером спорта СССР по настольному теннису и призером чемпионата РСФСР.