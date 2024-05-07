РБК: Матыцина могут не переназначить на пост главы Минспорта
Как сообщил агентству неназванный спортивный функционер, на пост министра рассматриваются несколько кандидатур, а Матыцина действительно могут не переназначить. Источник, знакомый с подготовкой кадровых решений, также сообщил РБК, что сейчас обсуждается смена главы ведомства. Информацию подтвердил и собеседник, близкий к Минспорта.
59-летний Матыцин занимал должность министра спорта России с 21 января 2020 г. С 2015 г. по 2021 г. он также занимал пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU). С 2001 по 2006 г. был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Является мастером спорта СССР по настольному теннису и призером чемпионата РСФСР.
Указ о сложении полномочий правительством России сегодня после инаугурации подписал президент РФ Владимир Путин. После вступления в должность у главы государства есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией составляет месяц.