Совет Федерации проведет консультации по «силовым» министрам на следующей неделе

«Полагаю, что до 15 числа, вот у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но они нами будут рассмотрены в соответствии с Конституцией», – сказала председатель верхней палаты парламента. По словам Матвиенко, сенаторы «подготовились к таким консультациям, у нас есть регламент, который четко прописывает эти процедуры». Председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сказал «Ведомостям», что пока не в курсе сроков начала консультаций по «силовым» министрам.