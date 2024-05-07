Совет Федерации проведет консультации по «силовым» министрам на следующей неделе

Совет Федерации проведет консультации по «силовым» министрам на следующей неделеПрезидент может внести их кандидатуры в палату до 15 мая
Совет Федерации (СФ) может начать обсуждение кандидатур «силовых» министров (глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста) и министра иностранных дел на следующей неделе, сказал собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента. Спикер СФ Валентина Матвиенко в эфире Первого канала, в свою очередь, заявила, что президент России Владимир Путин может внести кандидатуры министров силового блока и главы МИД до 15 мая. 15 мая – среда, именно по средам традиционно проводятся заседания палаты.
«Полагаю, что до 15 числа, вот у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но они нами будут рассмотрены в соответствии с Конституцией», – сказала председатель верхней палаты парламента. По словам Матвиенко, сенаторы «подготовились к таким консультациям, у нас есть регламент, который четко прописывает эти процедуры». Председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сказал «Ведомостям», что пока не в курсе сроков начала консультаций по «силовым» министрам.
Правительство России, согласно ст. 116 Конституции, 7 мая сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новый порядок назначения федеральных министров предусмотрен федеральным конституционным законом (ФКЗ) «О правительстве РФ», принятым после внесения в 2020 г. поправок в Основной закон. В соответствии с ним президент России назначает главы силовых ведомств и МИД после консультаций с СФ.
Верхняя палата парламента не позднее недельного срока со дня получения представления и других материалов (характеризующих представляемую кандидатуру) от президента информирует его в письменной форме о результатах рассмотрения.
Другие федеральные министры назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Их кандидатуры в нижнюю палату парламента представляет премьер-министр не позднее двухнедельного срока со дня своего назначения. Затем Госдума не позднее недельного срока принимает решение об утверждении или отклонении кандидатуры. В случае утверждения кандидатуры министра президент производит его назначение на должность, в случае отклонения премьер-министр вправе представить Думе новую кандидатуру или ту же самую.
После трехкратного отклонения нижней палатой кандидатур федеральных министров президент вправе назначить министра из числа кандидатур, представленных ему премьер-министром. В этом случае утверждение кандидатуры министра Госдумой не требуется.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что кандидатуру премьера Владимир Путин может внести уже 7 мая, в день инаугурации.
10 мая Госдума может утвердить премьер-министра, на эту дату назначено перенесенное с 8 мая заседание, сообщили ранее «Ведомостям» двое депутатов. В случае утверждения новый глава кабинета в течение недели представляет президенту предложения по структуре и составу своего правительства.