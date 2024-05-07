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Совет Федерации проведет консультации по «силовым» министрам на следующей неделе

Президент может внести их кандидатуры в палату до 15 мая
Александр Тихонов
Верхняя палата парламента готовится рассмотреть предложения президента по кандидатам/ Максим Стулов / Ведомости

Совет Федерации (СФ) может начать обсуждение кандидатур «силовых» министров (глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста) и министра иностранных дел на следующей неделе, сказал собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента. Спикер СФ Валентина Матвиенко в эфире Первого канала, в свою очередь, заявила, что президент России Владимир Путин может внести кандидатуры министров силового блока и главы МИД до 15 мая. 15 мая – среда, именно по средам традиционно проводятся заседания палаты.

«Полагаю, что до 15 числа, вот у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но они нами будут рассмотрены в соответствии с Конституцией», – сказала председатель верхней палаты парламента. По словам Матвиенко, сенаторы «подготовились к таким консультациям, у нас есть регламент, который четко прописывает эти процедуры». Председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сказал «Ведомостям», что пока не в курсе сроков начала консультаций по «силовым» министрам.

Правительство России, согласно ст. 116 Конституции, 7 мая сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новый порядок назначения федеральных министров предусмотрен федеральным конституционным законом (ФКЗ) «О правительстве РФ», принятым после внесения в 2020 г. поправок в Основной закон. В соответствии с ним президент России назначает главы силовых ведомств и МИД после консультаций с СФ.

Верхняя палата парламента не позднее недельного срока со дня получения представления и других материалов (характеризующих представляемую кандидатуру) от президента информирует его в письменной форме о результатах рассмотрения.

Другие федеральные министры назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Их кандидатуры в нижнюю палату парламента представляет премьер-министр не позднее двухнедельного срока со дня своего назначения. Затем Госдума не позднее недельного срока принимает решение об утверждении или отклонении кандидатуры. В случае утверждения кандидатуры министра президент производит его назначение на должность, в случае отклонения премьер-министр вправе представить Думе новую кандидатуру или ту же самую.

После трехкратного отклонения нижней палатой кандидатур федеральных министров президент вправе назначить министра из числа кандидатур, представленных ему премьер-министром. В этом случае утверждение кандидатуры министра Госдумой не требуется.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что кандидатуру премьера Владимир Путин может внести уже 7 мая, в день инаугурации.

10 мая Госдума может утвердить премьер-министра, на эту дату назначено перенесенное с 8 мая заседание, сообщили ранее «Ведомостям» двое депутатов. В случае утверждения новый глава кабинета в течение недели представляет президенту предложения по структуре и составу своего правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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