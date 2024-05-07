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Путин подписал указ о сложении правительством полномочий

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации подписал указ о сложении полномочий правительством России. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В связи со сложением правительством РФ своих полномочий в соответствии со ст. 116 Конституции РФ, руководствуясь ч. 5 ст. 117 Конституции РФ, постановляю: правительству РФ продолжать действовать до сформирования нового правительства РФ», – говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня подписания, 7 мая.

В этот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства России. После инаугурации избранного главы государства согласно Конституции действующий кабинет министров уходит в отставку. Затем президент предлагает кандидатуру нового премьера Госдуме. Это зафиксировано в ст. 11 Конституции и в ст. 7 закона о правительстве. После вступления в должность у президента у есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии со ст. 111 и 112 Конституции составляет месяц.

10 мая Госдума может утвердить премьер-министра, назначено перенесенное с 8 мая заседание, сообщили «Ведомостям» ранее двое депутатов Госдумы. В случае утверждения новый глава кабинета в течение недели представляет президенту предложения по структуре и составу своего правительства.

До поправок в Конституцию 2020 г. депутаты не могли влиять на избрание членов правительства, этим занимались только президент и премьер-министр. После поправок 2020 г. Госдума получила право голосовать за членов правительства – глав несиловых ведомств. Премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров. Сроки в данном случае не прописаны. Решение о назначении премьера утверждается простым большинством – 226 депутатов из 450. 324 мандата у депутатов «Единой России», 57 – у КПРФ, 27 – у «Справедливой России», 23 – у ЛДПР и 15 – у «Новых людей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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