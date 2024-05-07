Путин подписал указ о сложении правительством полномочий

В этот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства России. После инаугурации избранного главы государства согласно Конституции действующий кабинет министров уходит в отставку. Затем президент предлагает кандидатуру нового премьера Госдуме. Это зафиксировано в ст. 11 Конституции и в ст. 7 закона о правительстве. После вступления в должность у президента у есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии со ст. 111 и 112 Конституции составляет месяц.