Отставка правительства после выборов президента

Было еще несколько попыток инициировать вотум. Кроме первого раза его всегда инициировали коммунисты: в 1997 г. Черномырдину, в 2001 и 2003 гг. Михаилу Касьянову, в 2004 г. Михаилу Фрадкову. Все эти разы депутаты и с первого раза не набрали нужное количество голосов. Поэтому прецедентов отставки кабмина по такому основанию не было.