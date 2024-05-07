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Отставка правительства после выборов президента

Когда уйдет нынешний кабинет и зачем нужна эта процедура
Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости

После инаугурации избранного главы государства согласно Конституции действующий кабинет министров уходит в отставку. Затем президент предлагает кандидатуру нового премьера Госдуме. Это зафиксировано в ст. 11 Конституции и в ст. 7 закона о правительстве. После вступления в должность у президента у есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. 

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин подчеркивает, что отставка кабмина – обязательная процедура после избрания президента, и никак не зависит от результата работы правительства и его эффективности. 

При каких еще обстоятельствах правительство может уйти в отставку

Нынешняя смена правительства будет 15-й по счету в истории современной России с 1993 г., когда была принята Конституция. Кабинет тогда возглавил Виктор Черномырдин. 

Новый срок президента – не единственное основание для отставки правительства. Ст. 117 Конституции и глава 5 федерального конституционного закона о правительстве предусматривают несколько оснований. 

Например, премьер-министра и правительство может отправить в отставку президент. Он не обязан объяснять причину своих действий, и это может произойти в любой момент. Отставка премьера автоматически означает роспуск кабмина.

Отставка может быть и добровольной. Но здесь также свою роль играет президент: он может как принять отставку, так и отклонить ее. Последний такой случай произошел в 2020 г., когда об отставке заявил премьер Дмитрий Медведев (сейчас зампред Совета Безопасности). 

Правительство менялось за рамками электоральных циклов восемь раз. В 1998 г. президент Борис Ельцин отправил в отставку кабинет Виктора Черномырдина и назначил премьером Сергея Кириенко. После дефолта Кириенко был отправлен в отставку, а кабмин возглавил Евгений Примаков. Менее года спустя свой кабинет сформировал Сергей Степашин, а затем, 9 августа 1999 г. премьером стал Владимир Путин. 

Михаила Касьянова на Михаила Фрадкова Путин сменил накануне очередных выборов в 2004 г. В 2007 г. Фрадков добровольно подал в отставку, вместо него был назначен Виктор Зубков. Последним внеочередным назначением был кабинет Михаила Мишустина. 

Инициировать отставку может Госдума, если вынесет вотум недоверия правительству. При этом президент может принять вотум, а может и отказаться, вместо этого распустив Госдуму. 

Палата должна проголосовать за вотум дважды. «Вотум недоверия правительству – это инструмент обоюдоострый. Депутаты рискуют потерять мандаты», – подчеркнул Макаркин. Он напомнил, что в 1995 г. депутаты набрали нужное количество голосов за вотум недоверия правительству Виктора Черномырдина. Его инициировал депутат Сергей Глазьев (ДПР). 

Поводом стал теракт в Буденновске: депутаты сочли, что вина за него лежит на руководителях силовых ведомств. Черномырдин, опередив повторное голосование Госдумы по вопросу о недоверии, сам поставил в нижней палате вопрос о доверии правительству. Но тогда большинство депутатов выразило доверие кабмину.

Было еще несколько попыток инициировать вотум. Кроме первого раза его всегда инициировали коммунисты: в 1997 г. Черномырдину, в 2001 и 2003 гг. Михаилу Касьянову, в 2004 г. Михаилу Фрадкову. Все эти разы депутаты и с первого раза не набрали нужное количество голосов. Поэтому прецедентов отставки кабмина по такому основанию не было. 

Когда пройдет отставка правительства в 2024 г.

Отставка правительства происходит в день инаугурации президента. С 2000 г. она всегда проходит 7 мая. Премьер-министр Михаил Мишустин должен объявить о прекращении полномочий правительства перед избранным главой государства. Это решение оформляется соответствующим распоряжением президента в день инаугурации. 

Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии со ст. 111 и 112 Конституции составляет месяц. 

10 мая Госдума может утвердить премьер-министра, назначено перенесенное с 8 мая заседание, сообщили «Ведомостям» двое депутатов Госдумы. По закону он должен сделать это в течение двух недель после инаугурации. Депутаты должны вынести свое решение в течение недели. В случае утверждения новый глава кабинета в течение недели представляет президенту предложения по структуре и составу своего правительства. 

«Это может быть как старый, так и новый премьер – тут президент не ограничен», – подчеркивает Макаркин. Кандидатура премьер-министра утверждается нижней палатой парламента, и после ее утверждения президент назначает нового главу правительства. 

До поправок в Конституцию 2020 г. депутаты не могли влиять на избрание членов правительства, этим занимались только президент и премьер-министр. После поправок 2020 г. Госдума получила право голосовать за членов правительства — глав несиловых ведомств. Решение о назначении премьера утверждается простым большинством — 226 депутатов из 450. 324 мандата занимают депутаты «Единой России», 57 КПРФ, 27 «Справедливая Россия», 23 ЛДПР и 15 «Новые люди». 

Что касается силовых структур, то здесь президент консультируется (что носит лишь рекомендательный характер со стороны сенаторов) с Советом Федерации. Согласно ст. 102 Конституции, сенаторы консультируют по назначениям глав Минобороны, МВД, Минюста, МЧС и МИД.

Действующие члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Ст. 112 Конституции предусматривает, что председатель правительства не позднее чем через неделю после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров. Сроки в данном случае не прописаны.

Когда была предыдущая отставка правительства РФ

В 2018 г. после избрания Путина на выборах происходил аналогичный процесс отставки правительства. Тогда премьер-министром был во второй раз назначен Дмитрий Медведев. 

15 января 2020 г. правительство во главе с Медведевым подало в отставку после послания президента Федеральному собранию. Он заявил об этом сразу после оглашения послания президента Федеральному собранию, когда Путин анонсировал поправки в Конституцию, которые касались, в частности, и правительства. 

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