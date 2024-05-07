Председатель КНР прибыл в Сербию с официальным визитом

Во время первого визита Си Цзиньпина в Белград в 2016 г. две страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В прошлом году президент Сербии Александр Вучич подписал 18 соглашений с Си Цзиньпином в Пекине, включая соглашение о свободной торговле, которое должно вступить в силу в июле. В 2023 г. Китай был вторым по величине торговым партнером Сербии после ЕС с общим объемом торгового обмена в $6,1 млрд и вошел в пятерку крупнейших инвесторов.