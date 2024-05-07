Председатель КНР прибыл в Сербию с официальным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Белград с официальным визитом. Об этом сообщает агентство Xinhua.
«Во время моего визита я буду работать с моими сербскими друзьями, чтобы показать лучшее в нашей нерушимой дружбе, и приложу реальные усилия, чтобы принести больше пользы нашим двум народам, способствовать миру и развитию во всем мире и способствовать построению сообщества с общим будущим для человечества», – цитирует Xinhua заявление Си.
Reuters обращает внимание, что визит китайского лидера совпадает с годовщиной бомбардировок НАТО 1999 г. Тогда в результате взрыва посольства Китая погибли трое китайских журналистов, еще двадцать граждан Китая были ранены.
Во время первого визита Си Цзиньпина в Белград в 2016 г. две страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В прошлом году президент Сербии Александр Вучич подписал 18 соглашений с Си Цзиньпином в Пекине, включая соглашение о свободной торговле, которое должно вступить в силу в июле. В 2023 г. Китай был вторым по величине торговым партнером Сербии после ЕС с общим объемом торгового обмена в $6,1 млрд и вошел в пятерку крупнейших инвесторов.