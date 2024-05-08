«Хамас» сообщил о гибели американской заложницы

По словам Убейды, бомбардировка случилась около месяца назад, но Вайнштейн умерла позже из-за отсутствия интенсивной медицинской помощи в центрах ухода за больными в связи с тем, что «враг разрушил больницы в секторе Газа и вывел их из строя». Он также отметил, что Вайнштейн была тяжело ранена 7 октября, получила лечение в больницах Газы, а после выздоровления ее вернули в место заключения.