«Хамас» сообщил о гибели американской заложницы
Заложница с гражданством США, 70-летняя Джудит Вайнштейн скончалась от тяжелых ранений, которые она получила вместе с другим заключенным при бомбардировке сектора Газа. Об этом сообщил представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло «Хамас») Абу Убейда.
По словам Убейды, бомбардировка случилась около месяца назад, но Вайнштейн умерла позже из-за отсутствия интенсивной медицинской помощи в центрах ухода за больными в связи с тем, что «враг разрушил больницы в секторе Газа и вывел их из строя». Он также отметил, что Вайнштейн была тяжело ранена 7 октября, получила лечение в больницах Газы, а после выздоровления ее вернули в место заключения.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».