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На учениях НАТО в Швеции при прыжке с парашютом пострадали 11 военных

Ведомости

Во время прыжков с парашютом на учениях НАТО в Швеции 11 военнослужащих получили травмы. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на связного штаба шведской армии.

Учения Swift Response проходили в провинции Смоланд. Пострадавшие с ранениями и переломами были доставлены в больницы в Линчёпинге и Йёнчёпинге. Их жизням ничто не угрожает, отметил собеседник.

Пострадавшие являются военнослужащими из США, Венгрии и Италии. Уточняется, что девять человек эвакуировали на вертолете.

Как отмечает газета, за день прыжки с парашютом на авиабазе Хагшульт совершили от 600 до 800 солдат НАТО. Вооруженные силы (ВС) Швеции на своей странице в X 7 мая сообщили, что порядка 800 военных из США, Швеции, Испании, Италии и Венгрии прыгнули с парашютом над авиабазой. Командование объединенных ВС НАТО в Брюнсюме подчеркнуло, что это крупнейшая высадка воздушно-десантных войск альянса в истории.

Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта 2024 г. В марте, будучи еще не в составе альянса, Швеция приняла участие в учениях Nordic Response, которые проходили в Северной Европе. В МИД РФ заявили, что маневры носят демонстративно-провокационный характер.

Их целью ставилась отработка действий по обороне и защите северного региона блока. В мероприятиях приняли участие более 20 000 военных, 100 самолетов, 50 кораблей и др. Nordic Response является частью более масштабной серии военных учений Steadfast Defender 2024 – самых крупных учений со времен холодной войны. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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