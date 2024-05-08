На учениях НАТО в Швеции при прыжке с парашютом пострадали 11 военных

Как отмечает газета, за день прыжки с парашютом на авиабазе Хагшульт совершили от 600 до 800 солдат НАТО. Вооруженные силы (ВС) Швеции на своей странице в X 7 мая сообщили, что порядка 800 военных из США, Швеции, Испании, Италии и Венгрии прыгнули с парашютом над авиабазой. Командование объединенных ВС НАТО в Брюнсюме подчеркнуло, что это крупнейшая высадка воздушно-десантных войск альянса в истории.