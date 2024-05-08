На учениях НАТО в Швеции при прыжке с парашютом пострадали 11 военных
Во время прыжков с парашютом на учениях НАТО в Швеции 11 военнослужащих получили травмы. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на связного штаба шведской армии.
Учения Swift Response проходили в провинции Смоланд. Пострадавшие с ранениями и переломами были доставлены в больницы в Линчёпинге и Йёнчёпинге. Их жизням ничто не угрожает, отметил собеседник.
Пострадавшие являются военнослужащими из США, Венгрии и Италии. Уточняется, что девять человек эвакуировали на вертолете.
Как отмечает газета, за день прыжки с парашютом на авиабазе Хагшульт совершили от 600 до 800 солдат НАТО. Вооруженные силы (ВС) Швеции на своей странице в X 7 мая сообщили, что порядка 800 военных из США, Швеции, Испании, Италии и Венгрии прыгнули с парашютом над авиабазой. Командование объединенных ВС НАТО в Брюнсюме подчеркнуло, что это крупнейшая высадка воздушно-десантных войск альянса в истории.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта 2024 г. В марте, будучи еще не в составе альянса, Швеция приняла участие в учениях Nordic Response, которые проходили в Северной Европе. В МИД РФ заявили, что маневры носят демонстративно-провокационный характер.
Их целью ставилась отработка действий по обороне и защите северного региона блока. В мероприятиях приняли участие более 20 000 военных, 100 самолетов, 50 кораблей и др. Nordic Response является частью более масштабной серии военных учений Steadfast Defender 2024 – самых крупных учений со времен холодной войны.