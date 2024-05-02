Минобороны Молдавии сообщило о начале военных учений Swift Response с 9 мая

Nordic Response – часть более масштабной серии военных учений Steadfast Defender 2024, в которых с 22 января по 31 мая примут участие приблизительно 90 000 солдат из всех стран – членов альянса. Это самые крупные учения со времен холодной войны. Маневры запланированы на территории Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Эстонии. По данным официального сайта НАТО, серия учений Steadfast Defender делится на два этапа. Первый длился с января до середины марта и концентрировался на военно-морском компоненте в Атлантике и Арктике. На втором – с середины февраля по конец мая – задействованы все развернутые силы на воде, земле и в воздухе.