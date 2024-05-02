Минобороны Молдавии сообщило о начале военных учений Swift Response с 9 мая
Министерство обороны Молдавии анонсировало старт 9 мая масштабных молдавско-американских учений под названием Swift Response – 2024 («Быстрый ответ»), сообщает пресс-служба ведомства.
«С 9 по 16 мая на территории республики пройдут учения Swift Response – 2024 под руководством американского командования в Европе и Африке», – говорится в сообщении.
В учениях примут участие 400 военнослужащих мотопехотной бригады «Молдова», батальона специального назначения «Молния» национальной армии и военных 82-й воздушно-десантной дивизии США. В маневрах также будут задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules.
1 мая ТАСС со ссылкой на предупреждение командования вооруженных сил Польши сообщил, что армия республики перебросит технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью, в связи с учениями НАТО под названием Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник»).
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, с 1994 г. страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
С 4 по 15 марта в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии проходили совместные учения 12 стран – членов НАТО под кодовым названием Nordic Response.
Nordic Response – часть более масштабной серии военных учений Steadfast Defender 2024, в которых с 22 января по 31 мая примут участие приблизительно 90 000 солдат из всех стран – членов альянса. Это самые крупные учения со времен холодной войны. Маневры запланированы на территории Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Эстонии. По данным официального сайта НАТО, серия учений Steadfast Defender делится на два этапа. Первый длился с января до середины марта и концентрировался на военно-морском компоненте в Атлантике и Арктике. На втором – с середины февраля по конец мая – задействованы все развернутые силы на воде, земле и в воздухе.