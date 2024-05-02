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Минобороны Молдавии сообщило о начале военных учений Swift Response с 9 мая

Ведомости

Министерство обороны Молдавии анонсировало старт 9 мая масштабных молдавско-американских учений под названием Swift Response – 2024 («Быстрый ответ»), сообщает пресс-служба ведомства.

«С 9 по 16 мая на территории республики пройдут учения Swift Response – 2024 под руководством американского командования в Европе и Африке», – говорится в сообщении.

В учениях примут участие 400 военнослужащих мотопехотной бригады «Молдова», батальона специального назначения «Молния» национальной армии и военных 82-й воздушно-десантной дивизии США. В маневрах также будут задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules.

1 мая ТАСС со ссылкой на предупреждение командования вооруженных сил Польши сообщил, что армия республики перебросит технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью, в связи с учениями НАТО под названием Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник»).

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, с 1994 г. страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

С 4 по 15 марта в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии проходили совместные учения 12 стран – членов НАТО под кодовым названием Nordic Response.

Nordic Response – часть более масштабной серии военных учений Steadfast Defender 2024, в которых с 22 января по 31 мая примут участие приблизительно 90 000 солдат из всех стран – членов альянса. Это самые крупные учения со времен холодной войны. Маневры запланированы на территории Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Эстонии. По данным официального сайта НАТО, серия учений Steadfast Defender делится на два этапа. Первый длился с января до середины марта и концентрировался на военно-морском компоненте в Атлантике и Арктике. На втором – с середины февраля по конец мая – задействованы все развернутые силы на воде, земле и в воздухе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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