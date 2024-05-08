Спецслужбы Грузии предупредили о провокациях с участием добровольцев с Украины

На акциях в Тбилиси против законопроекта об иноагентах готовятся провокации с участием граждан Грузии, находящихся за границей, в том числе участвующих в боевых действиях на Украине. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии, передает ТАСС.