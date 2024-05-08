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Спецслужбы Грузии предупредили о провокациях с участием добровольцев с Украины

Ведомости

На акциях в Тбилиси против законопроекта об иноагентах готовятся провокации с участием граждан Грузии, находящихся за границей, в том числе участвующих в боевых действиях на Украине. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии, передает ТАСС.

По данным ведомства, финансирование определенных групп лиц, которые планируют провокации, идет из-за рубежа от политических партий и неправительственных организаций. Их названия не уточняются. Организаторы акций получают деньги в виде криптовалюты, утверждает спецслужба. Их цель – насильственный захват власти.

В заявлении говорится, что мишенью агрессии являются сотрудники правоохранительных органов. Организаторы протестов используют такие методы «цветных революций», как запугивание, подкуп, а также инсценирование их перехода на сторону участников акций. По данным службы, иностранные инструкторы дают задания организаторам, чтобы создать хаос и провокации против правоохранителей.

Спецслужба также предупредила, что протестующие могут парализовать транспортные узлы и забаррикадировать административные здания. По данным ведомства, такие планы есть у отдельных политиков и радикальных организаторов акции.

Антиправительственные протесты в Тбилиси продолжаются с перерывами с 17 апреля – даты принятия резонансного законопроекта об иностранных агентах в первом чтении. 1 мая парламент Грузии принял инициативу во втором чтении. Ее поддержали 83 депутата.

США и ЕС призывают Тбилиси не принимать этот законопроект. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее пообещала наложить вето на инициативу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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