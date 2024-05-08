Спецслужбы Грузии предупредили о провокациях с участием добровольцев с Украины
На акциях в Тбилиси против законопроекта об иноагентах готовятся провокации с участием граждан Грузии, находящихся за границей, в том числе участвующих в боевых действиях на Украине. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии, передает ТАСС.
По данным ведомства, финансирование определенных групп лиц, которые планируют провокации, идет из-за рубежа от политических партий и неправительственных организаций. Их названия не уточняются. Организаторы акций получают деньги в виде криптовалюты, утверждает спецслужба. Их цель – насильственный захват власти.
В заявлении говорится, что мишенью агрессии являются сотрудники правоохранительных органов. Организаторы протестов используют такие методы «цветных революций», как запугивание, подкуп, а также инсценирование их перехода на сторону участников акций. По данным службы, иностранные инструкторы дают задания организаторам, чтобы создать хаос и провокации против правоохранителей.
Спецслужба также предупредила, что протестующие могут парализовать транспортные узлы и забаррикадировать административные здания. По данным ведомства, такие планы есть у отдельных политиков и радикальных организаторов акции.
Антиправительственные протесты в Тбилиси продолжаются с перерывами с 17 апреля – даты принятия резонансного законопроекта об иностранных агентах в первом чтении. 1 мая парламент Грузии принял инициативу во втором чтении. Ее поддержали 83 депутата.
США и ЕС призывают Тбилиси не принимать этот законопроект. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее пообещала наложить вето на инициативу.