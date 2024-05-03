Кобахидзе отказался от визита в США из-за их позиции по закону об иноагентах

2 мая посол США в Грузии Робин Данниган сообщила, что недавно в США были приглашены высокопоставленные члены правительства Грузии для обсуждения стратегического партнерства и «любых проблем, связанных с помощью США». Она добавила, что грузинская сторона отказалась от этого приглашения. Посол также выразила сожаление, что правящая партия продвигает законодательство, которое «несовместимо с устремлениями Грузии в ЕС».