Кобахидзе отказался от визита в США из-за их позиции по закону об иноагентах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от поездки в США после их требования временно приостановить обсуждение законопроекта об иноагентах. Об этом говорится в сообщении на сайте грузинского МИДа.
«Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии», – подчеркнули в ведомстве.
2 мая посол США в Грузии Робин Данниган сообщила, что недавно в США были приглашены высокопоставленные члены правительства Грузии для обсуждения стратегического партнерства и «любых проблем, связанных с помощью США». Она добавила, что грузинская сторона отказалась от этого приглашения. Посол также выразила сожаление, что правящая партия продвигает законодательство, которое «несовместимо с устремлениями Грузии в ЕС».
1 мая, несмотря на проходящие в Тбилиси акции протеста, парламент Грузии принял во втором чтении резонансный законопроект об иностранных агентах. Его поддержали 83 проправительственных депутата. Критики из стана оппозиции сравнивают документ с аналогичным российским законом об иноагентах. Голосование в окончательном, третьем чтении планируется провести через две недели.
Антиправительственные протесты в Тбилиси продолжаются с перерывами с 17 апреля – даты принятия законопроекта в первом чтении. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в ЕС.
США и ЕС призывают не принимать этот законопроект. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее пообещала наложить вето на инициативу.