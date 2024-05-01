Грузинский парламент одобрил законопроект об иноагентах во втором чтении

Грузинский парламент одобрил законопроект об иноагентах во втором чтенииПремьер Грузии заявил, что власти примут закон, несмотря на протесты
Законопроект об иностранном влиянии был принят парламентом Грузии во втором чтении, следует из трансляции.
За принятие инициативы проголосовали 83 депутата, против – 23. Рассмотрение инициативы в третьем чтении пройдет через две недели, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе пресс-конференции.
По словам премьера, законопроект будет принят, несмотря на продолжающиеся протесты. По его мнению, принятие инициативы приблизит страну к ЕС.
«Этот законопроект внесет важнейший вклад в укрепление государственного суверенитета <...>. С 2020 г. мы стали свидетелями двух неудавшихся попыток революции при активном участии НПО. В 2020 г. НПО сфальсифицировали результаты параллельного подсчета голосов, сфальсифицировали информацию о якобы запоздалом обнародовании результатов выборов Центризбиркомом», – сказал он (цитата по IPN).
По его словам, эта деятельность неправительственных организаций была «полностью профинансирована из иностранных источников». Кобахидзе добавил, что в ходе рассмотрения проекта в третьем чтении будут акции протеста, однако в долгосрочной перспективе «мы застрахуем страну на годы от поляризации и радикализма».
Вместе с тем очередная акция протеста против закона началась вечером 1 мая в Тбилиси. По сообщению телеканала Rustavi 2, проспект Руставели напротив парламента перекрыла полиция. Требование протестующих остается неизменным – отзыв законопроекта.
17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее раскритиковали западные союзники Грузии – США и Евросоюз, а также президент страны Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на него вето.
Протестующие и оппозиция называют законопроект «российским». В Кремле не согласились с этим определением, вновь указав на США, где закон об иноагентах (FARA) существует с 1938 г.
Статус иностранного агента в России существует с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности. 11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов.