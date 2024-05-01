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Грузинский парламент одобрил законопроект об иноагентах во втором чтении

Премьер Грузии заявил, что власти примут закон, несмотря на протесты
Максим Цуланов
Shakh Aivazov / AP Photo

Законопроект об иностранном влиянии был принят парламентом Грузии во втором чтении, следует из трансляции.

За принятие инициативы проголосовали 83 депутата, против – 23. Рассмотрение инициативы в третьем чтении пройдет через две недели, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе пресс-конференции.

По словам премьера, законопроект будет принят, несмотря на продолжающиеся протесты. По его мнению, принятие инициативы приблизит страну к ЕС.

«Этот законопроект внесет важнейший вклад в укрепление государственного суверенитета <...>. С 2020 г. мы стали свидетелями двух неудавшихся попыток революции при активном участии НПО. В 2020 г. НПО сфальсифицировали результаты параллельного подсчета голосов, сфальсифицировали информацию о якобы запоздалом обнародовании результатов выборов Центризбиркомом», – сказал он (цитата по IPN).

По его словам, эта деятельность неправительственных организаций была «полностью профинансирована из иностранных источников». Кобахидзе добавил, что в ходе рассмотрения проекта в третьем чтении будут акции протеста, однако в долгосрочной перспективе «мы застрахуем страну на годы от поляризации и радикализма».

Вместе с тем очередная акция протеста против закона началась вечером 1 мая в Тбилиси. По сообщению телеканала Rustavi 2, проспект Руставели напротив парламента перекрыла полиция. Требование протестующих остается неизменным – отзыв законопроекта.

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее раскритиковали западные союзники Грузии – США и Евросоюз, а также президент страны Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на него вето.

Протестующие и оппозиция называют законопроект «российским». В Кремле не согласились с этим определением, вновь указав на США, где закон об иноагентах (FARA) существует с 1938 г.

Статус иностранного агента в России существует с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности. 11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов.

Новости СМИ2
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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