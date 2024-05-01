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Полиция в Тбилиси задержала 63 участника протестов

Ведомости

В ходе разгона акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента ночью 1 мая в Тбилиси были задержаны 63 человека, сообщил замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе, передает «Sputnik Грузия».

«Ситуация у парламента Грузии накалилась около 21:00, когда парламент начали покидать депутаты. Несмотря на призывы полиции, протестующие блокировали выходы из здания, оскорбляли полицейских и бросали в них бутылки и камни», – рассказал он.

Всю ночь протестующие вели себя агрессивно в отношении полицейских и нанесли ущерб инфраструктуре города. После разгона акции у парламента они продолжили перекрывать движение транспорта на левой и правой набережных города.

«Мы продолжим реагировать на подобные действия и не позволим нарушать порядок», – добавил Дарахвелидзе.

Всего пострадали шесть полицейских, по факту нападения на них было возбуждено уголовное дело. Как указывает «Sputnik Грузия», протестующие бросали в силовиков камни и стеклянные бутылки, в ответ против них был применен слезоточивый газ.

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее раскритиковали западные союзники Грузии – США и Евросоюз, а также президент страны Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на него вето. В связи с этим в Тбилиси проходили акции протеста, которые иногда сопровождались стычками с полицией, а также мероприятия в поддержку принятия такого закона.

В Кремле ранее заявляли, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA). По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассматриваемый в Грузии законопроект об иноагентах значительно мягче, чем во многих других странах, включая США, Францию и Польшу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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