Полиция в Тбилиси задержала 63 участника протестов

В Кремле ранее заявляли, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA). По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассматриваемый в Грузии законопроект об иноагентах значительно мягче, чем во многих других странах, включая США, Францию и Польшу.