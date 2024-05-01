Полиция в Тбилиси задержала 63 участника протестов
В ходе разгона акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента ночью 1 мая в Тбилиси были задержаны 63 человека, сообщил замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе, передает «Sputnik Грузия».
«Ситуация у парламента Грузии накалилась около 21:00, когда парламент начали покидать депутаты. Несмотря на призывы полиции, протестующие блокировали выходы из здания, оскорбляли полицейских и бросали в них бутылки и камни», – рассказал он.
Всю ночь протестующие вели себя агрессивно в отношении полицейских и нанесли ущерб инфраструктуре города. После разгона акции у парламента они продолжили перекрывать движение транспорта на левой и правой набережных города.
«Мы продолжим реагировать на подобные действия и не позволим нарушать порядок», – добавил Дарахвелидзе.
Всего пострадали шесть полицейских, по факту нападения на них было возбуждено уголовное дело. Как указывает «Sputnik Грузия», протестующие бросали в силовиков камни и стеклянные бутылки, в ответ против них был применен слезоточивый газ.
17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее раскритиковали западные союзники Грузии – США и Евросоюз, а также президент страны Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на него вето. В связи с этим в Тбилиси проходили акции протеста, которые иногда сопровождались стычками с полицией, а также мероприятия в поддержку принятия такого закона.
В Кремле ранее заявляли, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA). По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассматриваемый в Грузии законопроект об иноагентах значительно мягче, чем во многих других странах, включая США, Францию и Польшу.