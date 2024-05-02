Власти Грузии отказались от переговоров с США «по стратегическому партнерству»

1 мая, несмотря на проходящие в Тбилиси акции протеста, парламент Грузии принял во втором чтении резонансный законопроект об иностранных агентах. Его поддержали 83 проправительственных депутата. Критики из стана оппозиции сравнивают документ с аналогичным российским законом об иноагентах. Голосование в окончательном, третьем чтении планируется провести через две недели, заверил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. В настоящее время правящая партия «Грузинская мечта» и ее союзники контролируют 83 мандата в парламенте из 150, а оппозиция – 55. Упомянутый законопроект правящая «Грузинская мечта» пыталась принять в парламенте еще в 2023 г., но тогда его принятие было отложено из-за протестов.