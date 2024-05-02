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Власти Грузии отказались от переговоров с США «по стратегическому партнерству»

Ведомости

Правительство Грузии отказалось от переговоров с высокопоставленными американскими чиновниками «для обсуждения стратегического партнерства и любых проблем, связанных с помощью США». Об этом заявила посол США в Грузии Робин Данниган.

«Недавно мы пригласили высокопоставленных членов правительства Грузии напрямую пообщаться с самыми высокопоставленными лидерами Соединенных Штатов для обсуждения нашего стратегического партнерства и любых проблем, связанных с помощью США. К сожалению, грузинская сторона предпочла не принять это приглашение», – говорится в заявлении Данниган.

Она выразила сожаление, что правящая партия «полна решимости продвигать законодательство, которое, по четкому заявлению ЕС, несовместимо с устремлениями Грузии в ЕС».

«Мы призываем правительство Грузии подтвердить приверженность страны ее евроатлантическому будущему, как записано в конституции Грузии. Соединенные Штаты остаются приверженными нашим прочным отношениям и хотят только мира, стабильности и процветания для грузинского народа», – резюмировала Данниган.

1 мая, несмотря на проходящие в Тбилиси акции протеста, парламент Грузии принял во втором чтении резонансный законопроект об иностранных агентах. Его поддержали 83 проправительственных депутата. Критики из стана оппозиции сравнивают документ с аналогичным российским законом об иноагентах. Голосование в окончательном, третьем чтении планируется провести через две недели, заверил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. В настоящее время правящая партия «Грузинская мечта» и ее союзники контролируют 83 мандата в парламенте из 150, а оппозиция – 55. Упомянутый законопроект правящая «Грузинская мечта» пыталась принять в парламенте еще в 2023 г., но тогда его принятие было отложено из-за протестов.

Антиправительственные протесты в грузинской столице продолжаются с перерывами с 17 апреля – даты принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. Протестующие опасаются, что законопроект даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз.

В США и ЕС призывают не принимать закон, который, по их мнению, способен подорвать свободу слова. Более того, в резолюции, принятой 25 апреля Европарламентом, депутаты призвали Брюссель приостановить переговоры о членстве Грузии в ЕС, а также ввести санкции против грузинских политиков и некоторых депутатов, если документ все-таки будет принят.

В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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