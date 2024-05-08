В Кремле назвали нужной и ожидаемой встречу Путина и Пашиняна
Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве – нужная и ожидаемая. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон», – сказал Песков.
Помощник президента России Юрий Ушаков, анонсируя встречу в Кремле, отметил, что между странами накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения между лидерами. Последний личный контакт Путина и Пашиняна состоялся в декабре 2023 г. в Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета. После этого, по словам Ушакова, они практически не общались.
Ушаков также подчеркнул, что Россия придает очень большое значение этой двусторонней встрече: «Как мне представляется, она поможет расставить многие точки над i».