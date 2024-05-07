Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Армении 8 мая

Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Армении 8 маяПереговоры пройдут в ходе саммита ЕАЭС
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 г. председательствует Армения, а 8 мая в Москве состоится саммит этой организации, в ходе которого пройдет двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом журналистам сообщил 6 мая помощник президента России Юрий Ушаков. В ЕАЭС кроме России и Армении входят Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
«Очень много вопросов накопилось, которые требуют обсуждения именно между лидерами. Они виделись уже давно. Последний личный контакт состоялся в декабре 2023 г. в Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета. После этого практически лидеры не общались», – сказал помощник президента. Он подчеркнул, что Россия придает очень важное значение этой двусторонней встрече: «Как мне представляется, она поможет расставить многие точки над i».
В январе Армения опубликовала приоритеты председательства в ЕАЭС, и эти приоритеты совпадают с теми, что выдвигала Россия в 2023 г., когда она председательствовала в союзе.
Ушаков заявил, что Армения является одним из основных «выгодоприобретателей» от экономической интеграции в рамках ЕАЭС: «Большую отдачу приносят и отлаженные торгово-экономические связи с Россией».
По его мнению, во многом благодаря этому второй год Армения находится в числе мировых лидеров по темпам экономического роста: в 2022 г. – 12,6%, в 2023 г. – 8,7%. Оба раза Армения оказывалась на 4-м месте в мире.
Возможное посещение Пашиняном саммита ЕАЭС говорит о продолжительной заинтересованности Армении в развитии отношений внутри этой организации, указывает заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Эксперт поясняет, что, хотя политическое и военно-стратегическое партнерство Москвы и Еревана переживает трудные времена, армянское руководство пытается отделить эти вопросы от проблематики ЕАЭС и сконцентрироваться на развитии экономического взаимодействия.
Эксперт также отметил, что на возможной встрече двух лидеров они вряд ли много времени посвятят грядущему подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Дело в том, что сам Пашинян говорил о намерении решать этот вопрос либо в двустороннем формате с Азербайджаном, либо при посредничестве ЕС и США, минимизировав этими заявлениями посредническую роль России, резюмировал Муханов.
Работа по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном активизировалась в последнее время. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что 10 мая проведет встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Алма-Ате. В апреле же началась делимитация (обозначение на местности) границы между двумя странами, что долгое время было одним из основных препятствий для достижения соглашения о мирном договоре.