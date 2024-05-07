Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Армении 8 мая

«Очень много вопросов накопилось, которые требуют обсуждения именно между лидерами. Они виделись уже давно. Последний личный контакт состоялся в декабре 2023 г. в Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета. После этого практически лидеры не общались», – сказал помощник президента. Он подчеркнул, что Россия придает очень важное значение этой двусторонней встрече: «Как мне представляется, она поможет расставить многие точки над i».