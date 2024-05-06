Президент встретится с коллегами по СНГ и примет участие в параде Победы

Президент встретится с коллегами по СНГ и примет участие в параде ПобедыКакие планы у Владимира Путина на следующие после инаугурации два дня
На следующий день после инаугурации Владимир Путин проведет первое крупное международное мероприятие – юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Это заседание приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Договор был подписан в Астане 29 мая 2014 г. В этом году в ЕАЭС председательствует Армения. Юбилейный саммит лидеры стран ЕАЭС решили провести в Москве. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 8 мая под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Кроме Пашиняна и Владимира Путина в заседании примут участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров.
Заседание будет проходить сначала в узком, затем в расширенном составе. «Важно, что в заседании высшего совета в расширенном составе будут принимать участие и главы государств-наблюдателей, а именно Узбекистана и Кубы», – сказал Ушаков.
В ходе заседания планируется обсудить промежуточные итоги деятельности ЕАЭС за последние десять лет. Ушаков привел цифры «значимых результатов» этих десяти лет. Совокупный ВВП стран союза вырос с $1,6 до $2,5 трлн. Объем взаимной торговли увеличился в два раза – до $80,5 млрд. Товарооборот с третьими странами увеличился на 60%. Внешний долг союза сократился на 15%. Портфель накопленных взаимных прямых инвестиций достиг $17,7 млрд.
«Положительные тенденции в экономике сохраняются и в текущем году. Это касается и роста объема промышленного производства, продукции сельского хозяйства, строительных работ, оборота розничной торговли и т. д.», – сказал Ушаков. На заседании Высшего совета будут обсуждены актуальные вопросы функционирования ЕАЭС и перспективы дальнейшего укрепления интеграционных процессов, отметил помощник президента.
На рассмотрение глав государств будут представлены доклад о ходе реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. и информация о результатах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Ушаков сказал, что главы государств заслушают доклады комиссии о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС, о реализации подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами и объединениями на среднесрочную перспективу. По итогам планируется подписание ряда документов, в том числе о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией.
В 2024 г. в ЕАЭС председательствует Армения. «И армяне как председатели должны предложить место и время проведения очередного саммита ЕАЭС. Пока это сделано не было. Очевидно, это будет обсуждаться на заседании», – сказал Ушаков. После заседания Высшего совета у Владимира Путина будет двусторонняя встреча с Пашиняном. Затем он проведет традиционный дружеский обед для лидеров стран СНГ. Будут участвовать главы ЕАЭС, главы стран-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель, также к ним присоединятся главы Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Планы на 9 мая
В параде Победы 9 мая на Красной площади примут участие лидеры зарубежных стран. Там будут присутствовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. На параде будут руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и др. Также приглашения получили главы дипломатических представительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств.