Президент встретится с коллегами по СНГ и примет участие в параде Победы

В 2024 г. в ЕАЭС председательствует Армения. «И армяне как председатели должны предложить место и время проведения очередного саммита ЕАЭС. Пока это сделано не было. Очевидно, это будет обсуждаться на заседании», – сказал Ушаков. После заседания Высшего совета у Владимира Путина будет двусторонняя встреча с Пашиняном. Затем он проведет традиционный дружеский обед для лидеров стран СНГ. Будут участвовать главы ЕАЭС, главы стран-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель, также к ним присоединятся главы Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.