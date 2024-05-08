Захарова связала критику российских учений с патовой ситуацией на передовой
Критика Запада российских учений по применению нестратегического ядерного оружия связана с патовой для Киева ситуацией на фронте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного брифинга.
«Запад, вместо того чтобы учесть ее [ситуацию на передовой] в интересах граждан Украины, еще больше затягивает эту петлю на шее украинской, теперь уже не государственности – ее уже давно нет, а просто украинского гражданина, украинца как такового», – объяснила Захарова повышение градуса западной риторики.
Представитель МИДа напомнила, что у Украины остается все меньше людей для противостояния с Россией. Еще одним фактором повышения геополитической нестабильности Захарова назвала американские выборы.
«Нужно прикрывать очередные транши, каким-то образом демонстрировать – ну, успехи уже не получается на фронте демонстрировать – но он демонстрирует какую-то общественную жизнь», – пояснила Захарова.
6 мая Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Мероприятия начались по поручению президента РФ Владимира Путина. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
В Кремле пояснили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада. В МИДе сделали заявления, что мероприятия должны «остудить "горячие головы" в западных столицах».
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх 7 мая назвала проведение Россией учений глубоко безответственным. При этом, по ее словам, в США не видят никаких оснований для корректировки собственной ядерной политики на фоне сообщения о проведении российских учений по применению нестратегического ядерного оружия.