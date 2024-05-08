Захарова связала критику российских учений с патовой ситуацией на передовой

«Запад, вместо того чтобы учесть ее [ситуацию на передовой] в интересах граждан Украины, еще больше затягивает эту петлю на шее украинской, теперь уже не государственности – ее уже давно нет, а просто украинского гражданина, украинца как такового», – объяснила Захарова повышение градуса западной риторики.