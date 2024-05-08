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Захарова связала критику российских учений с патовой ситуацией на передовой

Ведомости

Критика Запада российских учений по применению нестратегического ядерного оружия связана с патовой для Киева ситуацией на фронте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного брифинга.

«Запад, вместо того чтобы учесть ее [ситуацию на передовой] в интересах граждан Украины, еще больше затягивает эту петлю на шее украинской, теперь уже не государственности – ее уже давно нет, а просто украинского гражданина, украинца как такового», – объяснила Захарова повышение градуса западной риторики.

Представитель МИДа напомнила, что у Украины остается все меньше людей для противостояния с Россией. Еще одним фактором повышения геополитической нестабильности Захарова назвала американские выборы.

«Нужно прикрывать очередные транши, каким-то образом демонстрировать – ну, успехи уже не получается на фронте демонстрировать – но он демонстрирует какую-то общественную жизнь», – пояснила Захарова.

6 мая Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Мероприятия начались по поручению президента РФ Владимира Путина. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Кремле пояснили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада. В МИДе сделали заявления, что мероприятия должны «остудить "горячие головы" в западных столицах».

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх 7 мая назвала проведение Россией учений глубоко безответственным. При этом, по ее словам, в США не видят никаких оснований для корректировки собственной ядерной политики на фоне сообщения о проведении российских учений по применению нестратегического ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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