Захарова: сайт «Миротворец» – это план по уничтожению упомянутых на нем людей
Украинский экстремистский сайт «Миротворец» является планом-картой уничтожения упомянутых на нем людей, Россия неоднократно привлекала к этой проблеме внимание правозащитных структур. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в дипломатическое ведомство регулярно поступает множество вопросов в связи с включением в базу «Миротворца» журналистов и общественников.
«Сайт был создан для подготовки террористических актов. Он представляет собой онлайн-картотеку оппонентов преступного киевского режима, которые подлежат, с точки зрения [президента Украины Владимира] Зеленского и американских спонсоров всего этого, физическому устранению», – сказала Захарова.
Она также напомнила, что в результате целенаправленного нападения 19 апреля был убит военный корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин, чьи данные были у «Миротворца». В 2022 и 2023 гг. погибли журналисты Дарья Дугина и Владлен Татарский, имена которых также числились в украинской базе.
В феврале российские СМИ обратили внимание, что на сайте «Миротворца» также есть данные американского журналиста Такера Карлсона, который в том же месяце взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Из них следует, что гражданин США попал в базу еще 8 июня 2023 г. Причиной стало якобы участие Карлсона «в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипуляция общественно значимой информацией».
В январе также стало известно, что российского актера Никиту Кологривого внесли в базу «Миротворца» по причинам «сознательного нарушения границ Украины» и поддержки России. Включение в список может быть связано с сериалом «Черная весна» Сергея Тарамаева и Любови Львовой, съемки которого прошли в Крыму. Кроме того, актер выражал поддержку армии России.