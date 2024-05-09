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Путин назвал сложным взятие Бердычей

Ведомости

Взятие села Бердычи в ДНР было сложным, но российские войска все же заняли его. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в спецоперации.

«Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», – сказал он.

Командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков подтвердил, что взятие далось непросто, и подчеркнул, что российские военные теперь продвигаются дальше.

Он отметил, что в этом селе были использованы два наземных роботизированных комплекса «Курьер», которые были оснащены автоматическим гранатометом АГС-17. Полковник заявил, что аппарат хорошо показал себя, и поинтересовался, возможно ли организовать массовое производство таких платформ. По словам Халикова, использование такой техники помогает сохранить жизнь штурмовикам.

Путин ответил: «Возможно, конечно».

Минобороны РФ отчиталось о взятии Бердычей 2 мая. Населенный пункт находится в Ясиноватском районе ДНР, примерно в 15 км от Авдеевки, которая находится под контролем России с февраля 2024 г.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ освободили ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Киев результаты референдумов не признает. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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