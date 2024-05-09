Путин назвал сложным взятие Бердычей
Взятие села Бердычи в ДНР было сложным, но российские войска все же заняли его. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в спецоперации.
«Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», – сказал он.
Командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков подтвердил, что взятие далось непросто, и подчеркнул, что российские военные теперь продвигаются дальше.
Он отметил, что в этом селе были использованы два наземных роботизированных комплекса «Курьер», которые были оснащены автоматическим гранатометом АГС-17. Полковник заявил, что аппарат хорошо показал себя, и поинтересовался, возможно ли организовать массовое производство таких платформ. По словам Халикова, использование такой техники помогает сохранить жизнь штурмовикам.
Путин ответил: «Возможно, конечно».
Минобороны РФ отчиталось о взятии Бердычей 2 мая. Населенный пункт находится в Ясиноватском районе ДНР, примерно в 15 км от Авдеевки, которая находится под контролем России с февраля 2024 г.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ освободили ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Киев результаты референдумов не признает. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.