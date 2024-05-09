Путин назвал сложным взятие Бердычей

Он отметил, что в этом селе были использованы два наземных роботизированных комплекса «Курьер», которые были оснащены автоматическим гранатометом АГС-17. Полковник заявил, что аппарат хорошо показал себя, и поинтересовался, возможно ли организовать массовое производство таких платформ. По словам Халикова, использование такой техники помогает сохранить жизнь штурмовикам.