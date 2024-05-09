Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в спецоперации

«Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно для того, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями, и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач», – обратился к собеседникам президент.