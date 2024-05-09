Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в спецоперации

Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в спецоперацииГлава государства обсудил с военными ситуацию на поле боя
Президент России Владимир Путин после инаугурации 7 мая встретился с командирами подразделений, участвующих в спецоперации, и обсудил с ними ситуацию на поле боя. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.
«Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно для того, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями, и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач», – обратился к собеседникам президент.
С самого начала встречи Путин обозначил, что настроен на откровенный разговор о происходящем на поле боя, чтобы создать условия для успешных действий российских боевых подразделений. Он также подчеркнул, что у государства есть все возможности для решения задач по развитию страны в сфере экономики, в социальной сфере, по укреплению семей, по развитию здравоохранения, образования, но ключевым условием для всего этого являются успехи военных.
О беспилотниках
Командир 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения гвардии полковник Малахов доложил Путину о применении на поле боя FPV-дронов, что, по его словам, «сводит на нет все попытки противника активно действовать на том или ином участке фронта». Он заявил о необходимости рассмотреть вопрос о внедрении БПЛА самолетного типа с носителями FPV-дронов – так называемых «авиаматок».
Путин заявил, что этот вопрос ему известен, задача решается.
«Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет», – объяснил президент.
О российских военных разработках
Командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков рассказал о ситуации на авдеевском направлении в населенном пункте Бердычи, который «забрали» российские военные. По его словам, там были использованы два наземных роботизированных комплекса «Курьер», оснащенные автоматическими гранатометами АГС-17. Полковник отметил, что применение такой техники в штурмовых действиях позволит сохранить жизни военнослужащим и поинтересовался, возможно ли организовать массовое производство таких платформ и оснащение ими штурмовых групп.
Путин согласился, что взятие Бердычей было сложным, и рассказал, что кроме техники, которая есть на международном рынке, у РФ есть собственные хорошие разработки, которые будут доведены до военных.
«Надо всегда быть чуть-чуть впереди в этих разработках, тогда успех будет абсолютно гарантирован, здесь нет никаких сомнений. В последнее время у нас это получается», – отметил президент.
Путин также объяснил, что российские конструкторы, ученые, инженеры «работают днем и ночью», чтобы «чуть-чуть опережать противника».
«В целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы», – подчеркнул глава государства.
Путин во время послания Федеральному собранию в 2023 г. заявил, что Россия намерена внедрять передовые технологии при развитии армии и флота. По словам президента, многие из отечественных образцов во многом превосходят зарубежные аналоги. Задача, которая стоит перед разработчиками, заключается в создании «массового серийного производства». Путин отметил, что на заводах и в научных коллективах работают как опытные специалисты, так и молодые люди, «талантливые, квалифицированные, нацеленные на прорыв, верные традициям русских оружейников – сделать все для победы».