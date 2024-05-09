Путин вместе с зарубежными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Парад Победы на Красной площади в этом году шел меньше часа. В параде приняли участие более 9000 военнослужащих и 70 единиц техники. По Красной площади впервые прошел отдельный парадный расчет военнослужащих-участников спецоперации на Украине, в его составе семь Героев России. В воздушной части парада приняли участие шесть самолетов Су-25БМ.