Путин вместе с зарубежными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Президент РФ Владимир Путин и приехавшие в Москву лидеры иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Глава российского государства вместе с президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау возложил темно-красные розы, перевитые Георгиевской лентой.
Иностранные лидеры также присутствовали на параде на Красной площади. Перед мероприятием президент РФ Владимир Путин лично встретил иностранных лидеров в Гербовом зале Кремля.
Парад Победы на Красной площади в этом году шел меньше часа. В параде приняли участие более 9000 военнослужащих и 70 единиц техники. По Красной площади впервые прошел отдельный парадный расчет военнослужащих-участников спецоперации на Украине, в его составе семь Героев России. В воздушной части парада приняли участие шесть самолетов Су-25БМ.