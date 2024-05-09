В Москве прошел парад Победы

В Москве прошел парад Победы9 мая в столице стало самым холодным за последние 25 лет
На Красной площади в Москве состоялся традиционный военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году торжественное мероприятие сопровождалось снегопадом. Парадом Победы командовал главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал армии Олег Салюков. Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял доклад о готовности к параду, а затем поздравил войска с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Военные ответили на приветствие троекратным «Ура!».
С Днем Победы россиян поздравил Владимир Путин
На параде с речью выступил, по традиции, президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
«Поздравляю вас с Днем Победы, нашим самым главным, подлинно священным праздником. Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм. Освободили народы Европы, достигли вершины ратной и трудовой доблести», – обратился президент к военным.
Путин заявил, что сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить, поскольку она мешает построению колониальной политики. На Западе хотели бы забыть уроки той войны, но Россия помнит битвы, в которых решалась судьба человечества, добавил он. Глава государства подчеркнул, что Россия не приемлет угроз, стратегические силы страны всегда находятся в боевой готовности.
Президент отметил, что сегодня народ России склоняет головы перед памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Затем Путин объявил минуту молчания.
Продолжая речь, президент отметил, что 9 мая является эмоциональным и пронзительным днем для каждой семьи. По его словам, День Победы объединяет все поколения. Путин выразил уверенность, что вместе россиянам удастся обеспечить свободное и безопасное будущее России. «Слава доблестным Вооруженным силам. За Россию! За Победу! Ура!» – завершил свое выступление глава государства.
В параде приняли участие бойцы с передовой
В параде Победы приняли участие более 9000 человек, включая свыше 1000 участников спецоперации, и 70 единиц техники. Кроме того, по Красной площади впервые прошел отдельный парадный расчет военнослужащих-участников спецоперации на Украине, в его составе семь Героев России.
В районе 10:40 завершилась пешая часть парада. На Красную площадь прибыли парадные расчеты механизированной колонны, прохождение техники традиционно открыл легендарный танк Т-34. Около 10:49 началась воздушная часть парада. Над Красной площадью пролетели шесть самолетов Су-25БМ.
В завершение парада военный оркестр исполнил песню «Родная страна». Парад Победы на Красной площади закончился в 10:52.
9 мая в 2024 г. стал самым холодным в Москве за последние 25 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ночью температура воздуха опускалась до -1,4 градуса, днем в столице ожидается до +6. Кроме того, впервые за всю историю в этот день сформировался снежный покров. В районе МГУ он достигает 5 см, уточнил синоптик.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что погода не станет препятствием для гостей и военных на параде. Он подчеркнул, что 9 мая является главным праздником в России.
Гости парада Победы в Москве
На параде присутствуют президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Перед мероприятием президент РФ Владимир Путин лично встретил иностранных лидеров в Гербовом зале Кремля.
На праздничное мероприятие были также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и др. Кроме того, присутствуют главы дипломатических представительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств. Послы и официальные лица недружественных стран на парад приглашены не были, говорила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Среди российских государственных лиц на параде присутствовали и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, спикер СФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и др. На трибунах также сидел народный артист РФ Владимир Машков.
Непосредственно в самом параде принял участие олимпийский чемпион Никита Нагорный. Он возглавлял парадный расчет всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Ранее Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы.