В Москве прошел парад Победы

9 мая в 2024 г. стал самым холодным в Москве за последние 25 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ночью температура воздуха опускалась до -1,4 градуса, днем в столице ожидается до +6. Кроме того, впервые за всю историю в этот день сформировался снежный покров. В районе МГУ он достигает 5 см, уточнил синоптик.