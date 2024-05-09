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Лукашенко: победа в ВОВ стала связующей нитью между Белоруссией и РФ

Ведомости

Победа в Великой Отечественной войне стала связующей нитью между народами Белоруссии и России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении зарубежным лидерам с 79-й годовщиной Великой Победы, передает его пресс-служба.

«Беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств», – приводит пресс-служба слова Лукашенко в поздравлении.

Президент республики добавил, что сегодня единство России и Белоруссии является «главным форпостом» в противостоянии попыткам переписать историю и оправдать геноцид и нацизм.  

Поздравление с Днем Победы, помимо президента РФ Владимира Путина, Лукашенко также направил всем лидерам стран СНГ, а также народам Грузии, Молдовы и Украины.

В этом году празднуется 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы традиционно пройдет в 10:00 9 мая на Красной площади в Москве. На мероприятии будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. На празднование приглашены президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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