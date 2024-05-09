Лукашенко: победа в ВОВ стала связующей нитью между Белоруссией и РФ
Победа в Великой Отечественной войне стала связующей нитью между народами Белоруссии и России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении зарубежным лидерам с 79-й годовщиной Великой Победы, передает его пресс-служба.
«Беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств», – приводит пресс-служба слова Лукашенко в поздравлении.
Президент республики добавил, что сегодня единство России и Белоруссии является «главным форпостом» в противостоянии попыткам переписать историю и оправдать геноцид и нацизм.
Поздравление с Днем Победы, помимо президента РФ Владимира Путина, Лукашенко также направил всем лидерам стран СНГ, а также народам Грузии, Молдовы и Украины.
В этом году празднуется 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы традиционно пройдет в 10:00 9 мая на Красной площади в Москве. На мероприятии будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. На празднование приглашены президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.