Лукашенко: победа в ВОВ стала связующей нитью между Белоруссией и РФ

В этом году празднуется 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы традиционно пройдет в 10:00 9 мая на Красной площади в Москве. На мероприятии будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. На празднование приглашены президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.