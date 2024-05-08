Песков: Путин может отдельно пообщаться с Лукашенко в Кремле
Президент России Владимир Путин может отдельно пообщаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Кремле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова – пресс-секретаря главы российского государства.
«Общение на полях встречи нельзя исключать», – пояснил Песков, говоря о заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Кроме Пашиняна и Владимира Путина в заседании принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров.
Также в заседании приняли участие главы государств-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.