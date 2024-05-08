Песков: Путин может отдельно пообщаться с Лукашенко в Кремле

Президент России Владимир Путин может отдельно пообщаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Кремле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова – пресс-секретаря главы российского государства.