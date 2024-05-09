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Захарова: Москва не пригласила послов недружественных стран на парад Победы

Ведомости

Россия не пригласила на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут. Они не приглашались эти годы, начиная с 2022 г., потому что режимы в этих странах проводят – сформулируем это как недружественную политику, это такой термин введен, – но на самом деле они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны», – пояснила она.

Захарова уточнила, что решение не приглашать послов и официальных лиц «не относится к представителям ветеранских общественных организаций тех же самых недружественных стран».

Парад Победы традиционно пройдет утром 9 мая на Красной площади в Москве. Мероприятие запланировано на 10:00 мск. На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. На празднование приглашены президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Кроме того, на параде будут руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и др. Приглашения получили и главы диппредставительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств.

В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Также на параде пройдут участники спецоперации, а в конце пролетят авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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