Захарова: Москва не пригласила послов недружественных стран на парад Победы
Россия не пригласила на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.
«Недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут. Они не приглашались эти годы, начиная с 2022 г., потому что режимы в этих странах проводят – сформулируем это как недружественную политику, это такой термин введен, – но на самом деле они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны», – пояснила она.
Захарова уточнила, что решение не приглашать послов и официальных лиц «не относится к представителям ветеранских общественных организаций тех же самых недружественных стран».
Парад Победы традиционно пройдет утром 9 мая на Красной площади в Москве. Мероприятие запланировано на 10:00 мск. На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. На празднование приглашены президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
Кроме того, на параде будут руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и др. Приглашения получили и главы диппредставительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств.
В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Также на параде пройдут участники спецоперации, а в конце пролетят авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи».