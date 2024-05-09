Захарова: Москва не пригласила послов недружественных стран на парад Победы

«Недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут. Они не приглашались эти годы, начиная с 2022 г., потому что режимы в этих странах проводят – сформулируем это как недружественную политику, это такой термин введен, – но на самом деле они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны», – пояснила она.