Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
Лидер КНДР Ким Чен Ын через посла Северной Кореи в России Син Хон Чхоля направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Содержание поздравительной телеграммы не уточняется.
8 мая ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын направил Путину поздравление в связи с его вступлением в должность.
В письме северокорейский лидер горячо поздравил президента России и пожелал ему успехов в ответственной работе на благо государства и народа России.
7 мая Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Путин дал присягу и обратился к россиянам с короткой речью. Также он провел смотр Президентского полка на Соборной площади и затем отправился в Благовещенский собор, где патриарх Кирилл отслужил благодарственный молебен.
В параде Победы 9 мая на Красной площади примут участие лидеры зарубежных стран. Там будут присутствовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. На параде будут руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и др. Также приглашения получили главы дипломатических представительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств.