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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын через посла Северной Кореи в России Син Хон Чхоля направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Содержание поздравительной телеграммы не уточняется.

8 мая ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын направил Путину поздравление в связи с его вступлением в должность.

В письме северокорейский лидер горячо поздравил президента России и пожелал ему успехов в ответственной работе на благо государства и народа России.

7 мая Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Путин дал присягу и обратился к россиянам с короткой речью. Также он провел смотр Президентского полка на Соборной площади и затем отправился в Благовещенский собор, где патриарх Кирилл отслужил благодарственный молебен.

В параде Победы 9 мая на Красной площади примут участие лидеры зарубежных стран. Там будут присутствовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. На параде будут руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и др. Также приглашения получили главы дипломатических представительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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