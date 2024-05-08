Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

7 мая Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Путин дал присягу и обратился к россиянам с короткой речью. Также он провел смотр Президентского полка на Соборной площади и затем отправился в Благовещенский собор, где патриарх Кирилл отслужил благодарственный молебен.