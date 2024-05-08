Ким Чен Ын поздравил Путина с вступлением в должность президента
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление в связи с его вступлением в должность. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В письме северокорейский лидер горячо поздравил Путина и пожелал ему успехов в ответственной работе на благо государства и народа России, передает агентство. Отмечается, что послание было передано через посольство РФ в КНДР.
7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Путин дал присягу и обратился к россиянам с короткой речью. Также он провел смотр Президентского полка на Соборной площади и затем отправился в Благовещенский собор, где патриарх Кирилл отслужил благодарственный молебен.
Выборы президента РФ прошли 15-17 марта. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России. Тогда Ким Чен Ын также был в числе лидеров, кто поздравил Путина с переизбранием.