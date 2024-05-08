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Ким Чен Ын поздравил Путина с вступлением в должность президента

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление в связи с его вступлением в должность. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В письме северокорейский лидер горячо поздравил Путина и пожелал ему успехов в ответственной работе на благо государства и народа России, передает агентство. Отмечается, что послание было передано через посольство РФ в КНДР.

7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Путин дал присягу и обратился к россиянам с короткой речью. Также он провел смотр Президентского полка на Соборной площади и затем отправился в Благовещенский собор, где патриарх Кирилл отслужил благодарственный молебен.

Выборы президента РФ прошли 15-17 марта. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России. Тогда Ким Чен Ын также был в числе лидеров, кто поздравил Путина с переизбранием. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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