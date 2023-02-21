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Путин пообещал внедрять передовые технологии при развитии армии и флота

Ведомости

Россия будет внедрять передовые технологии при развитии армии и флота. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.

«Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружений и техники у нас есть по каждому направлению», – сказал он.

По словам президента, многие из этих образцов во многом превосходят зарубежные аналоги. Задача, которая сейчас стоит перед разработчиками, заключается в создании «массового серийного производства».

Путин отметил, что сейчас на заводах и в научных коллективах работают как опытные специалисты, так и молодые люди, «талантливые, квалифицированные, нацеленные на прорыв, верные традициям русских оружейников – сделать все для победы».

Глава государства неоднократно указывал на важность технологического суверенитета России. В частности, 8 февраля во время церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2022 г. Путин обозначил, что ученым предстоит в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны. «За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT, промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных