Путин пообещал внедрять передовые технологии при развитии армии и флота

Глава государства неоднократно указывал на важность технологического суверенитета России. В частности, 8 февраля во время церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2022 г. Путин обозначил, что ученым предстоит в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны. «За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT, промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет», – сказал он.