Путин пообещал внедрять передовые технологии при развитии армии и флота
Россия будет внедрять передовые технологии при развитии армии и флота. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.
«Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружений и техники у нас есть по каждому направлению», – сказал он.
По словам президента, многие из этих образцов во многом превосходят зарубежные аналоги. Задача, которая сейчас стоит перед разработчиками, заключается в создании «массового серийного производства».
Путин отметил, что сейчас на заводах и в научных коллективах работают как опытные специалисты, так и молодые люди, «талантливые, квалифицированные, нацеленные на прорыв, верные традициям русских оружейников – сделать все для победы».
Глава государства неоднократно указывал на важность технологического суверенитета России. В частности, 8 февраля во время церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2022 г. Путин обозначил, что ученым предстоит в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны. «За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT, промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет», – сказал он.