Газета
Политика

Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России

Ведомости

Ученым в России необходимо в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверинитет страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2022 г., которая проходит в Кремле. 

Действовать дерзко и решительно. Ориентироваться на самые амбициозные цели. Искать свои нестандартные решения. Задачи перед вами стоят огромные: за короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT, промышленности, на транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет», – сказал он.

Путин подчеркнул, что действовать при этом необходимо «на опережение», чтобы в России были созданы «уникальные, глобально конкурентные решения», которые позволят стране быть технологически независимой. 

Путин неоднократно указывал на то, как важен для России суверенитет. В частности, в сентябре 2022 г. Путин сообщил, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет и отказаться от национальных интересов. До этого, в июне, он заявлял, что для сохранения лидерства суверенитет должен быть обеспечен обязательно, поскольку в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями — промежуточного состояния не существует.

Ранее по теме: Президент своим указом документально оформил культурный суверенитет России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных