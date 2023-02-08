Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России
Ученым в России необходимо в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверинитет страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2022 г., которая проходит в Кремле.
Действовать дерзко и решительно. Ориентироваться на самые амбициозные цели. Искать свои нестандартные решения. Задачи перед вами стоят огромные: за короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT, промышленности, на транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет», – сказал он.
Путин подчеркнул, что действовать при этом необходимо «на опережение», чтобы в России были созданы «уникальные, глобально конкурентные решения», которые позволят стране быть технологически независимой.
Путин неоднократно указывал на то, как важен для России суверенитет. В частности, в сентябре 2022 г. Путин сообщил, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет и отказаться от национальных интересов. До этого, в июне, он заявлял, что для сохранения лидерства суверенитет должен быть обеспечен обязательно, поскольку в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями — промежуточного состояния не существует.