Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России

Путин неоднократно указывал на то, как важен для России суверенитет. В частности, в сентябре 2022 г. Путин сообщил, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет и отказаться от национальных интересов. До этого, в июне, он заявлял, что для сохранения лидерства суверенитет должен быть обеспечен обязательно, поскольку в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями — промежуточного состояния не существует.