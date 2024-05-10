В Великобритании сообщили о стрельбе по судну у берегов Йемена
В управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили о перестрелке между двумя кораблями в Аденском заливе, судно и экипаж, подвергшиеся нападению, находятся в безопасности.
Инцидент произошел в 195 морских милях (313 км) к востоку от йеменского Адена, следует из сообщения на сайте управления. Капитан корабля сообщил, что к нему приблизилось одно небольшое судно «с 5-6 людьми на борту с оружием и лестницами».
«Судно приняло меры самозащиты, после чего люди, находившиеся на борту маломерного судна, открыли огонь. Затем группа вооруженной безопасности открыла ответный огонь, и небольшой корабль прервал подход», – говорится в сообщении.
Корабль и команда находятся в безопасности, судно следует в следующий порт захода, проводится расследование, добавили в UKMTO.
Йеменские вооруженные силы начнут нападать на связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду в случае начала операции в городе Рафахе на юге сектора Газа, заявил 3 мая военный представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, вооруженные силы Йемена введут санкции в отношении всех судов компаний, которые имеют отношение к снабжению Израиля, и будут препятствовать их прохождению.
27 апреля Сариа заявил, что йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Силы хуситов также нанесли удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. Военный представитель хуситов заверил, что корабль получил несколько прямых попаданий.
26 апреля хуситы также сообщили об атаке на израильский корабль MSC Darwin в Аденском заливе, назвав операцию успешной. 30 апреля хуситы атаковали коммерческое судно Cyclades и два американских эсминца в Красном море, а также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане.