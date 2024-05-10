В Великобритании сообщили о стрельбе по судну у берегов Йемена

Йеменские вооруженные силы начнут нападать на связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду в случае начала операции в городе Рафахе на юге сектора Газа, заявил 3 мая военный представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, вооруженные силы Йемена введут санкции в отношении всех судов компаний, которые имеют отношение к снабжению Израиля, и будут препятствовать их прохождению.