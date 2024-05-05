Der Spiegel: миссии ЕС не хватает боевых кораблей для защиты судов в Красном море
В распоряжении военно-морской миссии Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Красном море Eunavfor Aspides в ближайшие месяцы будет только три военных корабля, пишет Der Spiegel со ссылкой на командующего миссией контр-адмирала Василиоса Грипариса.
О нехватке кораблей Грипарис предупредил на конфиденциальной встрече в Брюсселе, которая прошла на прошлой неделе, пишет Der Spiegel. Слишком малое число государств отправляют военные корабли и командующий больше не может выполнять свою миссию и защищать торговые суда в Красном море от нападений хуситов, сообщила газета.
Несколько дипломатов ЕС заявили, что контр-адмирал изначально дал положительную оценку 100-дневной миссии. Военные корабли, в числе которых немецкий фрегат «Гессен», сопроводили 96 торговых судов в Красном море с середины февраля. В результате их ПВО нейтрализовали 12 беспилотников и одну ракету. 20 апреля немецкий фрегат был снят с задания, и сейчас корабль и его команда должны вернуться в Вильгельмсхафен.
С тремя кораблями, которые останутся в распоряжении миссии, сопровождать через Баб-эль-Мандебский пролив у побережья Йемена получится «максимум четыре торговых судна в день», а для выполнения миссии Грипарису нужно «как минимум десять» военных кораблей, также необходима воздушная поддержка со стороны дронов или морских патрульных самолетов, указывает газета.
Опасность нападений хуситов сейчас стоит острее, чем когда-либо, говорится в материале. В конце апреля хуситам, как объяснил командующий миссией, впервые удалось атаковать ПВО кораблей ЕС «роем беспилотников» и повредить торговое судно.
«Однако маловероятно, что командующий получит дополнительные корабли. Несмотря на настойчивый призыв командующего, только Бельгия и Нидерланды пока дали понять, что могут выделить военные корабли для защиты торговых судов в ближайшие месяцы», – пишет издание.
На замену фрегату «Гессен» направят корабль «Гамбург», но в Красное море судно, по данным Der Spiegel, прибудет не раньше августа.
Кризис в Красном море обострился в январе на фоне атак проиранской группировки хуситов на суда в его акватории. Боевики препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». С 19 декабря 2023 г. США совместно с рядом других стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, проводят операцию «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС. В марте Нидерланды сообщили о намерении направить свой фрегат Zr. Ms. Tromp для защиты судов в Красном море.