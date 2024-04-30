Хуситы атаковали четыре корабля в Индийском океане и Красном море
Йеменские хуситы заявили, что атаковали контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане, пишет Reuters со ссылкой на заявление группировки.
Судно под португальским флагом курсировало между портами Португалии и Омана. Владельцем контейнеровоза, как указывает агентство, является компания Zodiac Maritime, которая частично принадлежит израильскому бизнесмену Эялю Оферу. В апреле связанное с его компанией судно MCS Aries захватил спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в районе Ормузского пролива.
Хуситы также атаковали коммерческое судно Cyclades и два американских эсминца в Красном море, сообщил в обращении утром 30 апреля представитель движения.
Силы хуситов ранее нанесли удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. 26 апреля движение сообщило об атаке на израильский корабль MSC Darwin в Аденском заливе, назвав операцию успешной.
Хуситы Йемена с осени 2023 г. атакуют израильские суда и корабли, идущие в порты Израиля, в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.