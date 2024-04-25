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США сообщили об отражении атаки хуситов на корабли в Аденском заливе

Ведомости

24 апреля йеменские хуситы запустили баллистическую ракету по американскому кораблю в Аденским заливе, снаряд был успешно перехвачен. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в X.

Предположительно, целью обстрела было судно MV Yorktown, идущее под флагом США. На борту в общей сложности находились 22 члена экипажа, это граждане США и Греции. В CENTCOM подчеркнули, что информации о повреждении каких-либо судов, в том числе коммерческих, не поступало.

Позже американские военные уничтожили четыре беспилотника над территорией Йемена, подконтрольной хуситам. По данным CENTCOM, дроны представляли угрозу для судов США, коалиции и торгового флота в регионе.

24 апреля Tasnim News со ссылкой на заявление йеменских хуситов сообщило о ракетном ударе по американскому кораблю Maersk Yorktown. Утверждалось, что попадание было точным. Кроме того, хуситы при помощи беспилотников атаковали военный эсминец США в Аденском заливе и израильский корабль Msc Veracruz в Индийском океане. Отмечалось, что обе операции успешно достигли своих целей.

С осени 2023 г. йеменские хуситы атакуют суда в Красном море и Аденском заливе. Боевики препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». С 19 декабря 2023 г. США совместно с рядом других стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, проводят операцию «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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