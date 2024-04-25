США сообщили об отражении атаки хуситов на корабли в Аденском заливе
24 апреля йеменские хуситы запустили баллистическую ракету по американскому кораблю в Аденским заливе, снаряд был успешно перехвачен. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в X.
Предположительно, целью обстрела было судно MV Yorktown, идущее под флагом США. На борту в общей сложности находились 22 члена экипажа, это граждане США и Греции. В CENTCOM подчеркнули, что информации о повреждении каких-либо судов, в том числе коммерческих, не поступало.
Позже американские военные уничтожили четыре беспилотника над территорией Йемена, подконтрольной хуситам. По данным CENTCOM, дроны представляли угрозу для судов США, коалиции и торгового флота в регионе.
24 апреля Tasnim News со ссылкой на заявление йеменских хуситов сообщило о ракетном ударе по американскому кораблю Maersk Yorktown. Утверждалось, что попадание было точным. Кроме того, хуситы при помощи беспилотников атаковали военный эсминец США в Аденском заливе и израильский корабль Msc Veracruz в Индийском океане. Отмечалось, что обе операции успешно достигли своих целей.
С осени 2023 г. йеменские хуситы атакуют суда в Красном море и Аденском заливе. Боевики препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». С 19 декабря 2023 г. США совместно с рядом других стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, проводят операцию «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.