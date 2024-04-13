ВМС Ирана захватили связанный с Израилем контейнеровоз в Ормузском проливе
Спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил контейнеровоз MCS Aries в районе Ормузского пролива. Связанное с Израилем судно перемещалось под флагом Португалии, сообщило иранское агентство IRNA.
«Источник в ВМС КСИР подтвердил захват иностранного корабля, связанного с сионистским режимом, в водах Персидского залива. Корабль сейчас направлен в территориальные воды нашей страны», – говорится в сообщении.
Судно, как утверждается, связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.
Associated Press опубликовало видео нападения на судно. На кадрах видно, как коммандос спускаются по веревке на стопку контейнеров, стоящих на палубе корабля. Военные спустились на корабль с вертолета Ми-17 советской разработки. Такой же вертолет использовали ранее для атак на корабли поддерживаемые Ираном йеменские хуситы, пишет AP.
В последний раз MSC Aries зафиксировали у берегов Дубая 12 апреля, он направлялся к Ормузскому проливу. Затем корабль отключил данные отслеживания. Агентство указывает, что это обычная практика для связанных с Израилем судов, которые следуют через регион.
После захвата контейнеровоза с заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. В своем видеообращении он предупреждает Иран, что Исламская Республика «понесет последствия за решение о дальнейшей эскалации ситуации». Сам инцидент Хагари при этом не упомянул, пишет The Times of Israel.
«Иран является крупнейшим в мире государством – спонсором террора. Его террористическая сеть угрожает не только народам Израиля, Газы, Ливана и Сирии. Режим в Иране разжигает войну на Украине и за ее пределами», – сказал представитель ЦАХАЛ.
Он добавил, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности и предпримет необходимые шаги вместе с союзниками для защиты народа еврейского государства. Следом происходящее прокомментировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Он призвал Евросоюз и «свободный мир» немедленно ввести против Тегерана санкции и объявить КСИР террористической организацией.
«Режим аятоллы Хаменеи – это преступный режим, который поддерживает преступления "Хамаса" и сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права», – приводит газета слова Каца.