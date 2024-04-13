ВМС Ирана захватили связанный с Израилем контейнеровоз в Ормузском проливе

Associated Press опубликовало видео нападения на судно. На кадрах видно, как коммандос спускаются по веревке на стопку контейнеров, стоящих на палубе корабля. Военные спустились на корабль с вертолета Ми-17 советской разработки. Такой же вертолет использовали ранее для атак на корабли поддерживаемые Ираном йеменские хуситы, пишет AP.