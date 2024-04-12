Байден оценил вероятность нападения Ирана на Израиль
Президент США Джо Байден заявил журналистами, что, по его мнению, Иран нападет на Израиль «скорее раньше, чем позже». Слова американского лидера приводит телеканал Fox News.
«Я не хочу разглашать секретную информацию, но я ожидаю, что это произойдет скорее раньше, чем позже», – сказал Байден.
Он также добавил, что США «преданы защите Израиля» и будут поддерживать эту страну.
«Мы будем защищать, помогать защищать Израиль, и Иран не добьется успеха», – подчеркнул президент Америки.
12 апреля газета The Times Of Israel сообщила, что ливанская проиранская группировка «Хезболла» начала массированный обстрел объектов Израиля и выпустила по территории страны десятки ракет. Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что было выявлено около 40 запусков с территории Ливана. Часть ракет была перехвачена, остальные из них упали на открытой местности. За последние несколько часов ЦАХАЛ нанесла удары по ряду объектов на юге Ливана.
Ранее в этот день телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил о предупреждении США о том, что Иран может ударить по военным объектам Израиля «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет» 12 апреля.
1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. МИД России осудил атаку Израиля.
Иран пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ответный удар Ирана неизбежен, это вопрос времени. Ответная атака, по оценкам агентства, будет означать значительное расширение конфликта на Ближнем Востоке. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что США считают потенциальную угрозу со стороны Ирана реальной.