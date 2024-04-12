Байден оценил вероятность нападения Ирана на Израиль

12 апреля газета The Times Of Israel сообщила, что ливанская проиранская группировка «Хезболла» начала массированный обстрел объектов Израиля и выпустила по территории страны десятки ракет. Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что было выявлено около 40 запусков с территории Ливана. Часть ракет была перехвачена, остальные из них упали на открытой местности. За последние несколько часов ЦАХАЛ нанесла удары по ряду объектов на юге Ливана.