CBS: США предупредили о возможной атаке 100 дронов Ирана на Израиль 12 апреля
США ожидают, что Иран может ударить по военными объектам Израиля «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет» 12 апреля, утверждает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Израилю будет сложно защититься от ответной атаки на удар по иранскому консульству в Дамаске. Однако источники телеканала не исключили, что Тегеран рассмотрит возможность нападения меньшего масштаба, чтобы избежать эскалации.
12 апреля Axios со ссылкой на источник сообщил, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в телефонном разговоре с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Тегеран собирается ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это адекватно и ограниченно.
Общение министров длилось 1,5 часа. По данным источника, Бербок передала Амир-Абдоллахиану послание США, в котором предупредила, что Тегерану не стоит недооценивать ответ Израиля на возможную атаку Ирана.
11 апреля иранский министр также провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг, главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, а также с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Ирака и Турции.
1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Иран пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ответный удар Ирана неизбежен, это вопрос времени. Ответная атака, по оценкам агентства, будет означать значительное расширение конфликта на Ближнем Востоке.