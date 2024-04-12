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CBS: США предупредили о возможной атаке 100 дронов Ирана на Израиль 12 апреля

Ведомости

США ожидают, что Иран может ударить по военными объектам Израиля «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет» 12 апреля, утверждает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Израилю будет сложно защититься от ответной атаки на удар по иранскому консульству в Дамаске. Однако источники телеканала не исключили, что Тегеран рассмотрит возможность нападения меньшего масштаба, чтобы избежать эскалации.

12 апреля Axios со ссылкой на источник сообщил, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в телефонном разговоре с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Тегеран собирается ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это адекватно и ограниченно.

Общение министров длилось 1,5 часа. По данным источника, Бербок передала Амир-Абдоллахиану послание США, в котором предупредила, что Тегерану не стоит недооценивать ответ Израиля на возможную атаку Ирана.

11 апреля иранский министр также провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг, главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, а также с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Ирака и Турции.

1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.

Иран пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ответный удар Ирана неизбежен, это вопрос времени. Ответная атака, по оценкам агентства, будет означать значительное расширение конфликта на Ближнем Востоке.

Россия осудила атаку Израиля. В Кремле уточнили, что пока ни одна из сторон не обращалась к России за помощью в урегулировании конфликта. Там отметили, что Израилю и Ирану важно сохранять сдержанность, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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