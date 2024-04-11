Кремль призвал Израиль и Иран к сдержанности во избежание дестабилизации
Израилю и Ирану важно сохранять сдержанность, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков объяснил, что пока ни одна из сторон не обращалась к России за помощью в урегулировании конфликта. Он также напомнил, что РФ жестко осудила удары по консульству Ирана в Дамаске.
«Это нарушение всех принципов международного права. Сейчас же очень важно всем сохранять сдержанность с тем, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе, которая и так не блещет стабильностью и предсказуемостью», – добавил Песков.
В начале апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек. Иран пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ответный удар Ирана неизбежен, речь идет только о том, «когда произойдет удар, а не если он произойдет». Ответная атака, по оценкам агентства, будет означать значительное расширение длящегося уже шесть месяцев конфликта на Ближнем Востоке.