Кремль призвал Израиль и Иран к сдержанности во избежание дестабилизации

В начале апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек. Иран пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ответный удар Ирана неизбежен, речь идет только о том, «когда произойдет удар, а не если он произойдет». Ответная атака, по оценкам агентства, будет означать значительное расширение длящегося уже шесть месяцев конфликта на Ближнем Востоке.