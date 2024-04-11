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Кремль призвал Израиль и Иран к сдержанности во избежание дестабилизации

Ведомости

Израилю и Ирану важно сохранять сдержанность, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков объяснил, что пока ни одна из сторон не обращалась к России за помощью в урегулировании конфликта. Он также напомнил, что РФ жестко осудила удары по консульству Ирана в Дамаске.

«Это нарушение всех принципов международного права. Сейчас же очень важно всем сохранять сдержанность с тем, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе, которая и так не блещет стабильностью и предсказуемостью», – добавил Песков.

В начале апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек. Иран пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ответный удар Ирана неизбежен, речь идет только о том, «когда произойдет удар, а не если он произойдет». Ответная атака, по оценкам агентства, будет означать значительное расширение длящегося уже шесть месяцев конфликта на Ближнем Востоке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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