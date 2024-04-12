Axios: Иран пообещал «адекватно» ответить на удар Израиля по консульству
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в телефонном разговоре с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Тегеран собирается ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это «адекватно» и ограниченно. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник, знающий подробности разговора.
Общение министров длилось 1,5 часа. По данным источника, Бербок передала Амир-Абдоллахиану послание США, в котором предупредила, что Тегерану не стоит недооценивать ответ Израиля на возможную атаку Ирана.
Согласно сообщению МИД Ирана, в ходе разговора Амир-Абдоллахиан обратил внимание Бербок на нарушение Израилем международного права и Венской конвенции. Министр также подчеркнул, что «законная самооборона с целью наказания агрессора является необходимостью», и призвал Берлин осудить атаку Израиля.
11 апреля иранский министр также провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг, главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, а также с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Ирака и Турции.
1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Иран пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ответный удар Ирана неизбежен, это вопрос времени. Ответная атака, по оценкам агентства, будет означать значительное расширение конфликта на Ближнем Востоке.
Россия осудила атаку Израиля. В Кремле уточнили, что пока ни одна из сторон не обращалась к России за помощью в урегулировании конфликта. Там отметили, что Израилю и Ирану важно сохранять сдержанность, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе.