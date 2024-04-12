Axios: Иран пообещал «адекватно» ответить на удар Израиля по консульству

Россия осудила атаку Израиля. В Кремле уточнили, что пока ни одна из сторон не обращалась к России за помощью в урегулировании конфликта. Там отметили, что Израилю и Ирану важно сохранять сдержанность, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе.