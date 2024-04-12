В Израиле заявили о готовности защищаться на фоне данных об атаке Ирана
Израиль готов защитить себя на земле и в воздухе в тесном сотрудничестве с партнерами, заявил министр обороны страны Йоав Галант после встречи с главой Центрального командования вооруженных сил США генералом Майклом Куриллой, передает The Times Of Israel.
«Наши враги думают, что смогут разделить Израиль и Соединенные Штаты, но на самом деле все наоборот: они сближают и укрепляют наши связи. Мы стоим плечом к плечу», – подчеркнул Галант.
Министр обороны Израиля выразил уверенность в том, что мир видит «истинное лицо» Ирана, подстрекающего к терактам на Ближнем Востоке, финансирующего радикальное палестинское движение «Хамас» и ливанскую группировку «Хезболла» и угрожающее стране.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что США считают потенциальную угрозу со стороны Ирана реальной. Вашингтон пересматривает свои силовые позиции в регионе и внимательно следит за ситуацией.
12 апреля телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил о предупреждении США о том, что Иран может ударить по военными объектам Израиля «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет» 12 апреля.
В этот же день Axios со ссылкой на источник сообщил, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в телефонном разговоре с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Тегеран собирается ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это адекватно и ограниченно.
1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Иран пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ответный удар Ирана неизбежен, это вопрос времени. Ответная атака, по оценкам агентства, будет означать значительное расширение конфликта на Ближнем Востоке.