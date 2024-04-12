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В Израиле заявили о готовности защищаться на фоне данных об атаке Ирана

Ведомости

Израиль готов защитить себя на земле и в воздухе в тесном сотрудничестве с партнерами, заявил министр обороны страны Йоав Галант после встречи с главой Центрального командования вооруженных сил США генералом Майклом Куриллой, передает The Times Of Israel.

«Наши враги думают, что смогут разделить Израиль и Соединенные Штаты, но на самом деле все наоборот: они сближают и укрепляют наши связи. Мы стоим плечом к плечу», – подчеркнул Галант.

Министр обороны Израиля выразил уверенность в том, что мир видит «истинное лицо» Ирана, подстрекающего к терактам на Ближнем Востоке, финансирующего радикальное палестинское движение «Хамас» и ливанскую группировку «Хезболла» и угрожающее стране.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что США считают потенциальную угрозу со стороны Ирана реальной. Вашингтон пересматривает свои силовые позиции в регионе и внимательно следит за ситуацией.

12 апреля телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил о предупреждении США о том, что Иран может ударить по военными объектам Израиля «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет» 12 апреля.

В этот же день Axios со ссылкой на источник сообщил, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в телефонном разговоре с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Тегеран собирается ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это адекватно и ограниченно.

1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.

Иран пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ответный удар Ирана неизбежен, это вопрос времени. Ответная атака, по оценкам агентства, будет означать значительное расширение конфликта на Ближнем Востоке.

Россия осудила атаку Израиля. В Кремле уточнили, что пока ни одна из сторон не обращалась к России за помощью в урегулировании конфликта. Там отметили, что Израилю и Ирану важно сохранять сдержанность, чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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