Проиранская «Хезболла» начала обстреливать объекты Израиля
Ливанская проиранская группировка «Хезболла» начала массированный обстрел объектов Израиля и выпустила по территории страны десятки ракет, передает The Times Of Israel.
«Хезболла берет на себя ответственность за ракетный обстрел», – пишет издание.
Сообщений о пострадавших в результате атаки не поступало.
Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что было выявлено около 40 запусков с территории Ливана. Часть ракет была перехвачена, остальные из них упали на открытой местности. За последние несколько часов ЦАХАЛ нанесла удары по ряду объектов на юге Ливана, уточнили в армейской пресс-службе.
12 апреля телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил о предупреждении США о том, что Иран может ударить по военным объектам Израиля «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет» 12 апреля.
В этот же день Axios со ссылкой на источник сообщил, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в телефонном разговоре с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Тегеран собирается ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это адекватно и ограниченно.
Министр обороны Израиля Йоав Галант после встречи с главой Центрального командования вооруженных сил США генералом Майклом Куриллой заявил, что страна готова защитить себя на земле и в воздухе в тесном сотрудничестве с партнерами.
1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. МИД России осудил атаку Израиля.
Иран пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ответный удар Ирана неизбежен, это вопрос времени. Ответная атака, по оценкам агентства, будет означать значительное расширение конфликта на Ближнем Востоке. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что США считают потенциальную угрозу со стороны Ирана реальной.