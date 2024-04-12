Проиранская «Хезболла» начала обстреливать объекты Израиля

В этот же день Axios со ссылкой на источник сообщил, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в телефонном разговоре с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Тегеран собирается ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это адекватно и ограниченно.