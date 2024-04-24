Российский моряк сможет покинуть захваченное Ираном судно при смене экипажа
Российский моряк Тимофей Колчанов сможет покинуть задержанное иранскими военными судно MSC Aries при смене экипажа, которая готовится в настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Иране.
Российские дипломаты посетили MSC Aries, где встретились с Колчановым. По данным посольства, иранская сторона вновь подтвердила, что с точки зрения местных законов не имеет претензий к экипажу, включая гражданина России.
«По словам представителей властей ИРИ, в соответствии с международными морскими правилами Тимофей Колчанов сможет покинуть судно по разрешению его капитана, и это, скорее всего, произойдет при смене экипажа, которая в настоящее время готовится», – говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что Колчанов здоров и обеспечен всем необходимым, условия его пребывания удовлетворительны. Российский моряк также имеет возможность регулярно общаться по телефону с родными.
«Посольство держит вопрос на особом контроле, находится на связи с нашим соотечественником и его семьей», – подчеркнули в пресс-службе.
13 апреля иранское агентство IRNA сообщило, что спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил контейнеровоз MCS Aries в районе Ормузского пролива. Военные спустились на корабль с вертолета Ми-17 советской разработки. Судно, как утверждалось, связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.
На борту захваченного судна находятся 17 индийцев, передавал портал Times Now. Представитель компании-оператора судна также сказал ТАСС, что на борту контейнеровоза MSC Aries находятся 25 членов экипажа. По его информации, после произошедшего маршрут контейнеровоза «был изменен в сторону Ирана».
МИД России в тот же день подтвердил информацию о нахождении российского гражданина на борту задержанного контейнеровоза. Там сообщили, что посольство находится в постоянном контакте с властями Ирана, а также поддерживает связь с родственниками моряка.