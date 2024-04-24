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Российский моряк сможет покинуть захваченное Ираном судно при смене экипажа

Ведомости

Российский моряк Тимофей Колчанов сможет покинуть задержанное иранскими военными судно MSC Aries при смене экипажа, которая готовится в настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Иране.

Российские дипломаты посетили MSC Aries, где встретились с Колчановым. По данным посольства, иранская сторона вновь подтвердила, что с точки зрения местных законов не имеет претензий к экипажу, включая гражданина России.

«По словам представителей властей ИРИ, в соответствии с международными морскими правилами Тимофей Колчанов сможет покинуть судно по разрешению его капитана, и это, скорее всего, произойдет при смене экипажа, которая в настоящее время готовится», – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Колчанов здоров и обеспечен всем необходимым, условия его пребывания удовлетворительны. Российский моряк также имеет возможность регулярно общаться по телефону с родными.

«Посольство держит вопрос на особом контроле, находится на связи с нашим соотечественником и его семьей», – подчеркнули в пресс-службе.

13 апреля иранское агентство IRNA сообщило, что спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил контейнеровоз MCS Aries в районе Ормузского пролива. Военные спустились на корабль с вертолета Ми-17 советской разработки. Судно, как утверждалось, связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.

На борту захваченного судна находятся 17 индийцев, передавал портал Times Now. Представитель компании-оператора судна также сказал ТАСС, что на борту контейнеровоза MSC Aries находятся 25 членов экипажа. По его информации, после произошедшего маршрут контейнеровоза «был изменен в сторону Ирана».

МИД России в тот же день подтвердил информацию о нахождении российского гражданина на борту задержанного контейнеровоза. Там сообщили, что посольство находится в постоянном контакте с властями Ирана, а также поддерживает связь с родственниками моряка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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