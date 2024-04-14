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Россиянин с захваченного Ираном судна MCS Aries смог связаться с семьей

Ведомости

Россиянин Тимофей Колчанов, который оказался среди членов экипажа захваченного Ираном контейнеровоза MSC Aries, вышел на связь с семьей. Об этом РЕН ТВ сообщила его жена Мария Колчанова.

Мужчина в коротком разговоре предупредил, что в ближайшее время связи с ним не будет, сообщила она.

«Он звонил с неизвестного номера на восемь секунд. Сказал, что с ним все хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась», – сказала Колчанова.

Сестра Тимофея Евгения уточнила телеканалу, что ее 38-летний брат работает на судне старшим механиком. Со ссылкой на российское посольство она рассказала, что весь экипаж жив.

13 апреля иранское агентство IRNA сообщило, что спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил контейнеровоз MCS Aries в районе Ормузского пролива. Военные спустились на корабль с вертолета Ми-17 советской разработки. Судно, как утверждалось, связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.

На борту захваченного судна находятся 17 индийцев, передавал портал Times Now. Представитель компании-оператора судна также сказал ТАСС, что на борту контейнеровоза MSC Aries находятся 25 членов экипажа. По его информации, после произошедшего маршрут контейнеровоза «был изменен в сторону Ирана».

МИД России в тот же день подтвердил информацию о нахождении российского гражданина на борту задержанного контейнеровоза. Там сообщили, что посольство находится в постоянном контакте с властями Ирана, а также поддерживает связь с родственниками моряка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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