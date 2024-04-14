Россиянин с захваченного Ираном судна MCS Aries смог связаться с семьей
Россиянин Тимофей Колчанов, который оказался среди членов экипажа захваченного Ираном контейнеровоза MSC Aries, вышел на связь с семьей. Об этом РЕН ТВ сообщила его жена Мария Колчанова.
Мужчина в коротком разговоре предупредил, что в ближайшее время связи с ним не будет, сообщила она.
«Он звонил с неизвестного номера на восемь секунд. Сказал, что с ним все хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась», – сказала Колчанова.
Сестра Тимофея Евгения уточнила телеканалу, что ее 38-летний брат работает на судне старшим механиком. Со ссылкой на российское посольство она рассказала, что весь экипаж жив.
13 апреля иранское агентство IRNA сообщило, что спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил контейнеровоз MCS Aries в районе Ормузского пролива. Военные спустились на корабль с вертолета Ми-17 советской разработки. Судно, как утверждалось, связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.
На борту захваченного судна находятся 17 индийцев, передавал портал Times Now. Представитель компании-оператора судна также сказал ТАСС, что на борту контейнеровоза MSC Aries находятся 25 членов экипажа. По его информации, после произошедшего маршрут контейнеровоза «был изменен в сторону Ирана».
МИД России в тот же день подтвердил информацию о нахождении российского гражданина на борту задержанного контейнеровоза. Там сообщили, что посольство находится в постоянном контакте с властями Ирана, а также поддерживает связь с родственниками моряка.