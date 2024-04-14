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МИД РФ подтвердил нахождение россиянина на борту задержанного Ираном судна

Ведомости

Министерство иностранных дел России подтвердило информацию о нахождении на борту задержанного Ираном контейнеровоза MCS Aries российского гражданина и опубликовало комментарий посольства РФ в стране.

Посольство находится в постоянном контакте с властями Ирана и выясняет детали нахождения россиянина Т. С. Колчанова на борту судна в целях оказания необходимого консульского содействия.

«Поддерживаем связь с родственниками росморяка», – уточнили в дипведомстве.

13 апреля иранское агентство IRNA сообщило, что спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил контейнеровоз MCS Aries в районе Ормузского пролива. Связанное с Израилем судно перемещалось под флагом Португалии.

Судно, как утверждается, связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.

Associated Press опубликовало видео нападения на судно. На кадрах видно, как коммандос спускаются по веревке на стопку контейнеров, стоящих на палубе корабля. Военные спустились на корабль с вертолета Ми-17 советской разработки. Такой же вертолет использовали ранее для атак на корабли поддерживаемые Ираном йеменские хуситы.

В последний раз MSC Aries зафиксировали у берегов Дубая 12 апреля, он направлялся к Ормузскому проливу. Затем корабль отключил данные отслеживания. Агентство указывает, что это обычная практика для связанных с Израилем судов, которые следуют через регион.

На борту захваченного судна находятся 17 индийцев, сообщил портал Times Now со ссылкой на источники в правительстве Индии. Представитель компании - оператора судна также сказал ТАСС, что на борту контейнеровоза MSC Aries находятся 25 членов экипажа. По его информации, после произошедшего маршрут контейнеровоза «был изменен в сторону Ирана».

После захвата контейнеровоза с заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. В своем видеообращении он предупреждает Иран, что Исламская Республика «понесет последствия за решение о дальнейшей эскалации ситуации». Сам инцидент Хагари при этом не упомянул, пишет The Times of Israel.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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