Welt: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины

В декабре 2023 г. глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел совещание с представителями 32 стран и Евросоюза по гарантиям безопасности Украине. Обсуждалось, на каком этапе идет выполнение летних договоренностей по гарантиям. Тогда декларацию поддержала 31 страна. Однако, по данным украинских СМИ, проекты соглашений передали только Франция, Италия, Германия и Великобритания. Еще 15 государств выразили готовность начать консультации. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига сообщил, что к декларации не присоединились Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.