Welt: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины
Послы стран – членов Евросоюза согласовали проект по гарантиям безопасности для Украины, в котором говорится об обязательствах блока по политической, военной и экономической поддержке Киева. Об этом со ссылкой на документ пишет газета Welt am Sonntag.
Согласно тексту проекта, Евросоюз хочет взять на себя обширные обязательства по обеспечению безопасности Украины не позднее начала июля. Речь идет о политической, военной и экономической помощи, которую ЕС намерен оказывать Киеву до присоединения страны к Евросоюзу и НАТО. По данным издания, конфиденциальный текст документа на 11 страницах согласовали послы 27 стран блока и сейчас проект обсуждают с украинским правительством.
Кроме того, по данным издания, ЕС в случае «будущей агрессии» обещает организовать консультации с Украиной в течение 24 часов, на которых стороны будут обсуждать нужды страны. При этом прямое участие солдат НАТО в боевых действиях против РФ исключено.
Брюссель обязуется продолжать поставки вооружений, обучать солдат, помогать в разминировании территории Украины, сотрудничать в противодействии гибридным угрозам и кибератакам, говорится в документе.
В декабре 2023 г. глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел совещание с представителями 32 стран и Евросоюза по гарантиям безопасности Украине. Обсуждалось, на каком этапе идет выполнение летних договоренностей по гарантиям. Тогда декларацию поддержала 31 страна. Однако, по данным украинских СМИ, проекты соглашений передали только Франция, Италия, Германия и Великобритания. Еще 15 государств выразили готовность начать консультации. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига сообщил, что к декларации не присоединились Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта.