Службу по военно-техническому сотрудничеству вывели из подчинения Минобороны

11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Согласно указу, в числе заместителей премьер-министра будут зампред правительства – полномочной представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и зампред правительства РФ – руководитель аппарата правительства России. В прошлом составе правительства эти должности соответственно занимали Юрий Трутнев и Дмитрий Григоренко. В прежнем составе правительства у премьер-министра также было десять заместителей, а первым вице-премьером был Андрей Белоусов.