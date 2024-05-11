Службу по военно-техническому сотрудничеству вывели из подчинения Минобороны
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) выведена из подчинения Министерства обороны России, следует из указа о структуре федеральных органов власти, который подписал 11 мая президент РФ Владимир Путин.
В подчинении оборонного ведомства остается только одно ведомство – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Руководство деятельностью ФСВТС будет осуществлять президент, говорится в тексте указа.
Изначально предшественник ФСВТС – созданный в 90-е гг. комитет по военно-техническому сотрудничеству, который подчинялся правительству. По словам источника, близкого к системе ВТС, подчинение службы Минобороны в 2000-е гг. мало что поменяло в работе системы. Вряд ли что-то серьезно изменится и сейчас, заявил он «Ведомостям».
11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Согласно указу, в числе заместителей премьер-министра будут зампред правительства – полномочной представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и зампред правительства РФ – руководитель аппарата правительства России. В прошлом составе правительства эти должности соответственно занимали Юрий Трутнев и Дмитрий Григоренко. В прежнем составе правительства у премьер-министра также было десять заместителей, а первым вице-премьером был Андрей Белоусов.
В составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга, следует из документа. При этом в новом правительстве сохранится 21 министерство.