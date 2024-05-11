Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Службу по военно-техническому сотрудничеству вывели из подчинения Минобороны

Ведомости

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) выведена из подчинения Министерства обороны России, следует из указа о структуре федеральных органов власти, который подписал 11 мая президент РФ Владимир Путин.

В подчинении оборонного ведомства остается только одно ведомство – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Руководство деятельностью ФСВТС будет осуществлять президент, говорится в тексте указа.

Изначально предшественник ФСВТС – созданный в 90-е гг. комитет по военно-техническому сотрудничеству, который подчинялся правительству. По словам источника, близкого к системе ВТС, подчинение службы Минобороны в 2000-е гг. мало что поменяло в работе системы. Вряд ли что-то серьезно изменится и сейчас, заявил он «Ведомостям».

11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Согласно указу, в числе заместителей премьер-министра будут зампред правительства – полномочной представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и зампред правительства РФ – руководитель аппарата правительства России. В прошлом составе правительства эти должности соответственно занимали Юрий Трутнев и Дмитрий Григоренко. В прежнем составе правительства у премьер-министра также было десять заместителей, а первым вице-премьером был Андрей Белоусов.

В составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга, следует из документа. При этом в новом правительстве сохранится 21 министерство.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных