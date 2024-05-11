FT: Венгрия после визита лидера КНР вошла в «круг друзей» Пекина
Венгрия после визита в республику председателя КНР Си Цзиньпина вошла в так называемый «круг друзей» Пекина – тех стран, которые поддерживают усилия Китая по противодействию США. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников пишет газета Financial Times (FT).
Такие страны, как отметили собеседники издания, все чаще «вознаграждаются» инвестициями, сотрудничеством в области торговли и дипломатической поддержкой. Расширение отношений с Венгрией несет в себе геополитический посыл, указывает газета.
Китайские компании инвестировали в Венгрию 16 млрд евро, что сделало ее крупнейшим инвестором страны, заявил ранее на этой неделе министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Он отметил, что Будапешт рассматривает сотрудничество с Китаем как «огромный шанс и огромную возможность».
Основная привлекательность Венгрии для Пекина заключается в том, что европейская страна может служить производственной базой для китайских компаний, которые стремятся обойти импортные тарифы блока, пишет FT. Важным качеством для партнерства с Пекином один из китайских чиновников назвал «лояльность позиции Китая по геополитическим вопросам». Готовность премьер-министра Виктора Орбана критиковать США, поддерживать тесные отношения с Россией и занимать независимую позицию в отношении политики ЕС привлекают власти КНР, указывает газета.
Си назвал Венгрию примером с точки зрения развития отношений между ЕС и Китаем, писал ранее Bloomberg со ссылкой на статью китайского лидера.
Лидер КНР прибыл в Венгрию для переговоров с Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком вечером 8 мая в рамках своего турне по Европе. До этого китайский лидер посетил Францию и Сербию. Последний раз Си посещал Венгрию 15 лет назад. В 2009 г. он работал в должности заместителя председателя КНР.