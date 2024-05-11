FT: Венгрия после визита лидера КНР вошла в «круг друзей» Пекина

Лидер КНР прибыл в Венгрию для переговоров с Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком вечером 8 мая в рамках своего турне по Европе. До этого китайский лидер посетил Францию и Сербию. Последний раз Си посещал Венгрию 15 лет назад. В 2009 г. он работал в должности заместителя председателя КНР.