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FT: Венгрия после визита лидера КНР вошла в «круг друзей» Пекина

Ведомости

Венгрия после визита в республику председателя КНР Си Цзиньпина вошла в так называемый «круг друзей» Пекина – тех стран, которые поддерживают усилия Китая по противодействию США. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников пишет газета Financial Times (FT).

Такие страны, как отметили собеседники издания, все чаще «вознаграждаются» инвестициями, сотрудничеством в области торговли и дипломатической поддержкой. Расширение отношений с Венгрией несет в себе геополитический посыл, указывает газета.

Китайские компании инвестировали в Венгрию 16 млрд евро, что сделало ее крупнейшим инвестором страны, заявил ранее на этой неделе министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Он отметил, что Будапешт рассматривает сотрудничество с Китаем как «огромный шанс и огромную возможность».

Основная привлекательность Венгрии для Пекина заключается в том, что европейская страна может служить производственной базой для китайских компаний, которые стремятся обойти импортные тарифы блока, пишет FT. Важным качеством для партнерства с Пекином один из китайских чиновников назвал «лояльность позиции Китая по геополитическим вопросам». Готовность премьер-министра Виктора Орбана критиковать США, поддерживать тесные отношения с Россией и занимать независимую позицию в отношении политики ЕС привлекают власти КНР, указывает газета.

Си назвал Венгрию примером с точки зрения развития отношений между ЕС и Китаем, писал ранее Bloomberg со ссылкой на статью китайского лидера.

Лидер КНР прибыл в Венгрию для переговоров с Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком вечером 8 мая в рамках своего турне по Европе. До этого китайский лидер посетил Францию и Сербию. Последний раз Си посещал Венгрию 15 лет назад. В 2009 г. он работал в должности заместителя председателя КНР. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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