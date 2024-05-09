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Си Цзиньпин назвал Венгрию примером развития отношений между ЕС и Китаем

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Венгрию примером с точки зрения развития отношений между ЕС и Китаем, пишет Bloomberg со ссылкой на статью китайского лидера для газеты венгерской правящей партии Magyar Nemzet.

«Нашим двум странам необходимо возглавить региональное сотрудничество и придерживаться правильного направления отношений Китая и Европы», – считает Си Цзиньпин. 

Bloomberg указывает на растущую напряженность между Пекином и Брюсселем в связи с «наводнением европейского рынка дешевым экспортным товаром» и поддержкой России в контексте конфликта на Украине.

Венгрия, в свою очередь, за последние годы «сделала все возможное для развития экономических связей с Китаем». Под руководством правительства Виктора Орбана страна привлекла порядка 10 млрд евро в виде запланированных или текущих инвестиций со стороны КНР. 9 мая Си Цзиньпин также может объявить об очередных мерах поддержки Будапешта, которые охватывают железнодорожные, автомобильные и энергетические проекты, сообщает агентство. 

Председатель КНР прибыл в Венгрию для переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком вечером 8 мая в рамках своего турне по Европе. Последний раз Си посещал Венгрию 15 лет назад. В 2009 г. он работал в должности заместителя председателя КНР.

До этого китайский лидер посетил Францию и Сербию. Программа завершается 10 мая. Это первый с 2019 г. визит председателя КНР в регион.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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