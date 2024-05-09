Си Цзиньпин назвал Венгрию примером развития отношений между ЕС и Китаем

Венгрия, в свою очередь, за последние годы «сделала все возможное для развития экономических связей с Китаем». Под руководством правительства Виктора Орбана страна привлекла порядка 10 млрд евро в виде запланированных или текущих инвестиций со стороны КНР. 9 мая Си Цзиньпин также может объявить об очередных мерах поддержки Будапешта, которые охватывают железнодорожные, автомобильные и энергетические проекты, сообщает агентство.