Си Цзиньпин назвал Венгрию примером развития отношений между ЕС и Китаем
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Венгрию примером с точки зрения развития отношений между ЕС и Китаем, пишет Bloomberg со ссылкой на статью китайского лидера для газеты венгерской правящей партии Magyar Nemzet.
«Нашим двум странам необходимо возглавить региональное сотрудничество и придерживаться правильного направления отношений Китая и Европы», – считает Си Цзиньпин.
Bloomberg указывает на растущую напряженность между Пекином и Брюсселем в связи с «наводнением европейского рынка дешевым экспортным товаром» и поддержкой России в контексте конфликта на Украине.
Венгрия, в свою очередь, за последние годы «сделала все возможное для развития экономических связей с Китаем». Под руководством правительства Виктора Орбана страна привлекла порядка 10 млрд евро в виде запланированных или текущих инвестиций со стороны КНР. 9 мая Си Цзиньпин также может объявить об очередных мерах поддержки Будапешта, которые охватывают железнодорожные, автомобильные и энергетические проекты, сообщает агентство.
Председатель КНР прибыл в Венгрию для переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком вечером 8 мая в рамках своего турне по Европе. Последний раз Си посещал Венгрию 15 лет назад. В 2009 г. он работал в должности заместителя председателя КНР.
До этого китайский лидер посетил Францию и Сербию. Программа завершается 10 мая. Это первый с 2019 г. визит председателя КНР в регион.