Си Цзиньпин прибыл в Венгрию в рамках своего турне по Европе

7 мая визит Си в Сербию совпал с 25-й годовщиной бомбардировки посольства КНР в Белграде американскими силами. В 1999 г. в ходе бомбардировок НАТО Югославии погибли три китайских журналиста. В результате же всей операции альянса в Югославии погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 000.