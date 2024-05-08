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Си Цзиньпин прибыл в Венгрию в рамках своего турне по Европе

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл Венгрию для переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком. Об этом сообщило издание Index.

Си Цзиньпин прибыл в страну с супругой. Последний раз он посещал Венгрию 15 лет назад, указывает издание. В 2009 г. Си Цзиньпин работал в должности заместителя председателя КНР.

Визит проходит в рамках европейского турне китайского лидера, которое началось 5 мая. До этого он посетил Францию и Сербию. Программа завершается 10 мая. Это первый с 2019 г. визит председателя КНР в регион.

7 мая визит Си в Сербию совпал с 25-й годовщиной бомбардировки посольства КНР в Белграде американскими силами. В 1999 г. в ходе бомбардировок НАТО Югославии погибли три китайских журналиста. В результате же всей операции альянса в Югославии погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 000.

Председатель КНР в своей статье для сербской газеты Politika заявил, что Китай не забудет об атаке авиации НАТО на китайское посольство.

В ходе визита во Францию Си поддержал проведение международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных планов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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