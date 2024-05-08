Си Цзиньпин прибыл в Венгрию в рамках своего турне по Европе
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл Венгрию для переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком. Об этом сообщило издание Index.
Си Цзиньпин прибыл в страну с супругой. Последний раз он посещал Венгрию 15 лет назад, указывает издание. В 2009 г. Си Цзиньпин работал в должности заместителя председателя КНР.
Визит проходит в рамках европейского турне китайского лидера, которое началось 5 мая. До этого он посетил Францию и Сербию. Программа завершается 10 мая. Это первый с 2019 г. визит председателя КНР в регион.
7 мая визит Си в Сербию совпал с 25-й годовщиной бомбардировки посольства КНР в Белграде американскими силами. В 1999 г. в ходе бомбардировок НАТО Югославии погибли три китайских журналиста. В результате же всей операции альянса в Югославии погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 000.
Председатель КНР в своей статье для сербской газеты Politika заявил, что Китай не забудет об атаке авиации НАТО на китайское посольство.
В ходе визита во Францию Си поддержал проведение международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных планов.